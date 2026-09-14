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田尾花田餐廳才開幕…竟涉人口販運案！主嫌遭收押園區仍照常營業

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣田尾鄉一處花田景觀餐廳今年初才開始營業，沒想到涉及一起人口販運案件；台中市專勤隊日前查獲一起涉嫌假借宗教修行名義，誘騙越南信眾帶著未成年子女來台，從事勞力剝削的人口販運案，這處花田景觀餐廳為其中一處基地，承租經營的阮姓女子也在今年5月遭逮捕，遭彰化地檢署起訴後，全案目前已移審彰化地方法院。

阮姓女子日前經彰化地院法官訊問後，坦承犯行，犯罪嫌疑重大，雖然被告供述與證人證述仍有部分出入，且有勾串共犯之虞，但法官認尚無羈押必要，裁定准被告以20萬元交保，並限制出境出海、限制住居，禁止被告接觸本案共同被告及騷擾被害人及被害人之家人，若有違反，得予以羈押。

據了解，阮女當初租下園區經營，對外宣稱營業所得將匯集成善款，用來幫助越南、印度等地的貧童。如今原本標榜行善助人的場所，卻被查出涉嫌涉及人口販運。

不過，阮女遭收押後，園區並未因此停擺，目前仍照常營業，現場可見有人整理環境。一名從越南嫁來台灣的婦人表示，老闆娘被帶走後，園區目前由另一名越南同鄉李姓婦人負責，她則是園區志工，平時過來幫忙整理環境。

婦人說，自己也是嫁來台灣，因為身體不好，得知有這個地方後，便過來休養，平時也順手幫忙。她表示，園區大約從今年農曆年間開始營運，她知道阮姓老闆娘信佛，但過去從未聽過對方自稱是「活佛轉世」。

對於園區曾出現的孩童，婦人表示，她印象中約有5、6名小朋友曾在媽媽陪同下來到園區，但孩子並沒有被要求從事勞動，園區平時也沒有教導這些孩子宗教相關內容。

她也提到，幾個月前曾有兩名爸爸從越南來到園區找人，當時她才知道，原來這些小朋友的父母可能在越南相處不睦，孩子是由媽媽從越南帶來台灣，後來爸爸又追到台灣尋找孩子。

婦人說，園區平時整理環境等工作，大多是由她這樣的志工或孩子的媽媽幫忙，「不會逼迫孩子做事」。她表示，自己在園區期間，沒有看過孩子被要求做勞力工作。

台中市專勤隊日前查獲一起涉嫌假借宗教修行名義，誘騙越南信眾帶著未成年子女來台，從事勞力剝削的人口販運案，彰化田尾花田景觀餐廳為其中一處基地。圖／讀者提供
台中市專勤隊日前查獲一起涉嫌假借宗教修行名義，誘騙越南信眾帶著未成年子女來台，從事勞力剝削的人口販運案，彰化田尾花田景觀餐廳為其中一處基地。圖／讀者提供

台中市專勤隊日前查獲一起涉嫌誘騙越南信眾帶著未成年子女來台，從事勞力剝削的人口販運案，彰化田尾花田景觀餐廳為其中一處基地，現場可看到主嫌與南亞貧童互動的照片。圖／讀者提供
台中市專勤隊日前查獲一起涉嫌誘騙越南信眾帶著未成年子女來台，從事勞力剝削的人口販運案，彰化田尾花田景觀餐廳為其中一處基地，現場可看到主嫌與南亞貧童互動的照片。圖／讀者提供

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