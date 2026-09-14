新北檢偵辦選舉賭盤 聲押3博弈集團成員獲准

新北地檢署接獲線報，指出有博奕集團於境外架設賭博網站，以年底縣市首長獲勝政黨賠率開設賭盤供大眾下注，檢察官邱舒婕、林殷正日前三度指揮警方實施搜索，拘提3名集團成員到案說明，檢方複訊後將3人聲押禁見獲准。

新北檢表示，該選舉賭盤案件經分析相關事證，認為涉犯公職人員選罷法意圖營利，以選舉、罷免結果為標的，供給賭博場所或聚眾賭博財物罪嫌，上月31日及本月3日、11日三度指揮新北市新莊警分局和台北市刑大發動搜索、拘提。

檢察官複訊後，認為上述博奕集團3名成員犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。新北檢指出，選舉賭盤影響選舉風氣，操弄選舉結果，對社會危害甚深，檢方將全力查緝選舉賭盤，以遏止不當力量介選。