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新北檢偵辦選舉賭盤 聲押3博弈集團成員獲准

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署接獲線報，指出有博奕集團於境外架設賭博網站，以年底縣市首長獲勝政黨賠率開設賭盤供大眾下注，檢察官邱舒婕、林殷正日前三度指揮警方實施搜索，拘提3名集團成員到案說明，檢方複訊後將3人聲押禁見獲准。

新北檢表示，該選舉賭盤案件經分析相關事證，認為涉犯公職人員選罷法意圖營利，以選舉、罷免結果為標的，供給賭博場所或聚眾賭博財物罪嫌，上月31日及本月3日、11日三度指揮新北市新莊警分局和台北市刑大發動搜索、拘提。

檢察官複訊後，認為上述博奕集團3名成員犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。新北檢指出，選舉賭盤影響選舉風氣，操弄選舉結果，對社會危害甚深，檢方將全力查緝選舉賭盤，以遏止不當力量介選。

檢警獲報，有博奕集團於境外架設賭博網站，以年底縣市首長獲勝政黨賠率開設賭盤供大眾下注，新北檢日前三度指揮警方搜索，拘提，訊後將3名博弈集團成員聲押禁見獲准。示意圖，聯合報系資料照
檢警獲報，有博奕集團於境外架設賭博網站，以年底縣市首長獲勝政黨賠率開設賭盤供大眾下注，新北檢日前三度指揮警方搜索，拘提，訊後將3名博弈集團成員聲押禁見獲准。示意圖，聯合報系資料照

聲押 新北 賠率 賭博

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