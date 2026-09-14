毒油發燒後民進黨貼文「盧、蔣太失職」 新媒體主任移送法辦…結果出爐

今年8月致癌油事件發燒，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕上前線與中央對抗，民進黨在臉書張貼「盧蔣視若無毒，不專心市政太失職」被議員告發，警方將民進黨新媒體中心主任阮俊達依社會秩序維護法移送法辦，台北地院認為，貼文為可受公評之事，裁定阮不罰。可抗告。

台北市警信義分局移送指出，阮俊達是民進黨指定的受任人，民進黨臉書2026年8月6日張貼「盧蔣視若無毒，不專心市政太失職」文章，足以影響公共安寧秩序，經市議員於議會質詢時告發。

分局移送說，民進黨中央黨部坦承張貼貼文，也轉貼三立新聞網2026年8月5日有關毒駕的新聞報導，至於是否涉犯社維法「未敢擅專」，依規將阮俊達移送法辦。

法官認為，社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，但「公共秩序」、「社會安寧」屬不確定法律概念，基於憲法保障人民言論自由本旨，應就言論的整體內容及目的觀察，認定與適用法律。

法官認為，阮俊達是否違法，應考量言論自由保障及法條所欲保護的公共利益，而阮貼文及轉貼的新聞屬於公共議題，攸關公眾利益，為可受公評之事，他表達對公共事務的意見，屬於憲法所保障的言論自由，與社維法處罰要件不符，裁定阮不必罰。