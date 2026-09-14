快訊

亞運棒球／旅美球員黃仲翔球團沒放行 兄弟新秀投手黃玠瀚遞補

想吃炸雞難以啟齒… 93歲老父打給女兒求助 一句方言讓她大哭

中山女高學生疑吃炸甜不辣腹膜炎住院 怎判斷是普通腹痛還是致命急症？

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸最大世界第五電源供應大廠 航嘉馳源電器違法來台設點3人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

中國大陸規模最大、世界排名第五的深圳航嘉馳源電氣，為規避我國主管機關對於陸資企業來台從事業務項目的審查，於2019年8月間，以香港子公司航嘉香港國際貿易名義來台設立在台辦事處，從事產品銷售及人才招募。新北地檢署依違反兩岸條例起訴深圳航嘉趙姓銷售副總裁、李姓資深經理及黃姓高級測試工程師。

航嘉馳源電氣擁有對岸最大的PC電源生產基地，主營IT產品及電力、電子系統電源供應的研發、製造、銷售，產業規模為中國大陸之首、世界第五。遭起訴的趙、李、黃3人，則先後身兼香港航嘉在台辦事處負責人或副總。

檢調查出，航嘉馳源於2019年8月間，以航嘉香港名義向經濟部申請設立外國公司在台辦事處，卻在「外國公司辦事處設立登記表」勾選「非陸資投資公司」，遭經濟部以不得由中國大陸人士擔任代表人為由，發函要求限期補正而未同意。

其中，趙男早在2016年起即在台為深圳航嘉及合肥嘉航聯繫客戶、推展業務、取得電源供應器及顯示器訂單，並自2019年10月起擔任在台辦事處負責人，2023年間再為合肥航嘉招募台灣區謝姓業務主管及深圳、合肥航嘉的業務員從事產品銷售。

擔任在台辦事副總的李男，則以航嘉香港名義在台承租辦公室作為深圳航嘉台北研發中心，並由深圳航嘉開出資深電源工程師、電源研發工程師、電源研發部主管、資深測試工程師、資深韌體工程師等職缺，由李男以航嘉香港名義在台對外招募人才，並將產品測試、研發成果傳送回總公司深圳航嘉。

在深圳航嘉擔任高級測試工程師的黃男，自去年5月接任在台辦事處負責人後，繼續在台從事產品測試及售後服務，並綜理辦事處所有行政業務，期間另受合肥航嘉人資主管指示，繼續在台招募業務人員，繼續違法在台營運。

深圳航嘉馳源電氣涉嫌違法來台設立在台辦事處從事營運，新北地檢署依違反兩岸條例起訴趙姓銷售副總裁、李姓資深經理及黃姓高級測試工程師3人。圖／翻攝航嘉馳源電氣官網
深圳航嘉馳源電氣涉嫌違法來台設立在台辦事處從事營運，新北地檢署依違反兩岸條例起訴趙姓銷售副總裁、李姓資深經理及黃姓高級測試工程師3人。圖／翻攝航嘉馳源電氣官網

大陸 深圳 中國大陸 對岸 陸資 電力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國企業爆「藏身分」來台挖半導體人才！6年查166案 網：美日也在搶

海削港人逾3000萬！跨境詐騙機房首腦「羅賓漢」 二審撤銷改判8年3月

影／佯「活佛轉世」誘修行 越南外配在台剝削4童 檢方起訴8人

北京無人機管理再收緊 11月15日起全域禁飛禁存禁運

相關新聞

寶林茶室案6死家屬均獲償 法務局代墊款、裁罰全數追回移送

寶林茶室食物中毒事件發生至今超過2年，法務局今公布最新善後與究責進度，其中包含市府事發初期代墊逾900萬自費醫療款已全數追回，並協助下5名家屬順利調解獲賠、1名達成和解，而消基會代表30名受害者求償逾2.9億元的團訟正由台北地院審理，衛生局開出的6筆行政罰鍰亦全數於法定期限內移送強制執行。

大陸最大世界第五電源供應大廠 航嘉馳源電器違法來台設點3人遭訴

中國大陸規模最大、世界排名第五的深圳航嘉馳源電氣，為規避我國主管機關對於陸資企業來台從事業務項目的審查，於2019年8月間，以香港子公司航嘉香港國際貿易名義來台設立在台辦事處，從事產品銷售及人才招募。新北地檢署依違反兩岸條例起訴深圳航嘉趙姓銷售副總裁、李姓資深經理及黃姓高級測試工程師。

製造假車禍、跌倒意外 詐領12家保險公司理賠金2252萬10人起訴

綽號「樹哥」的林祐葦涉嫌與保險業務妻子洪玉雯、護理人員外甥女廖上華共組詐保犯罪集團，並吸收共犯、熟諳保險法規與實務的醫材業者，共同謀議假事故、假車禍情境，涉嫌從2022年起陸續向12家保險公司詐保高達2252萬餘元。台北地檢署偵結，依詐欺取財等罪嫌起訴10人。

懷疑女友移情別戀 莽男夜襲「情敵」猛刺數刀…殺人未遂起訴

許姓男子因懷疑女友愛上別人而提分手，今年初凌晨持刀猛刺林姓「情敵」，經旁人攔阻、協助送醫，林才撿回一命，檢警介入認定許涉嫌殺人未遂罪，士林地檢署偵結起訴。

影／菜奇鴨、夜奇鴨擔任南檢反賄大使 走入市場夜市邀請市民守護選風

台南地檢署與台南市政府攜手，今天任命市府打造的市場及夜市吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」擔任反賄選大使；台南地檢署檢察長鍾和憲表示，透過台南最受歡迎的城市IP，要走入市民生活，邀請市民一起拒絕賄選，法務部長鄭銘謙出席也指出，請市民一起為家鄉守護乾淨的選風。

全國首宗搓湯圓賄選案 桃園地檢署起訴現任里長求刑5年

桃園檢警調8月底偵辦平鎮區現任莊姓里長涉嫌行賄對手退選，全案今日偵結，檢察官邱健盛以莊違反選罷法提起公訴與求刑5年，也是全國首宗選舉「搓湯圓」起訴案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。