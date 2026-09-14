大陸最大世界第五電源供應大廠 航嘉馳源電器違法來台設點3人遭訴

中國大陸規模最大、世界排名第五的深圳航嘉馳源電氣，為規避我國主管機關對於陸資企業來台從事業務項目的審查，於2019年8月間，以香港子公司航嘉香港國際貿易名義來台設立在台辦事處，從事產品銷售及人才招募。新北地檢署依違反兩岸條例起訴深圳航嘉趙姓銷售副總裁、李姓資深經理及黃姓高級測試工程師。

航嘉馳源電氣擁有對岸最大的PC電源生產基地，主營IT產品及電力、電子系統電源供應的研發、製造、銷售，產業規模為中國大陸之首、世界第五。遭起訴的趙、李、黃3人，則先後身兼香港航嘉在台辦事處負責人或副總。

檢調查出，航嘉馳源於2019年8月間，以航嘉香港名義向經濟部申請設立外國公司在台辦事處，卻在「外國公司辦事處設立登記表」勾選「非陸資投資公司」，遭經濟部以不得由中國大陸人士擔任代表人為由，發函要求限期補正而未同意。

其中，趙男早在2016年起即在台為深圳航嘉及合肥嘉航聯繫客戶、推展業務、取得電源供應器及顯示器訂單，並自2019年10月起擔任在台辦事處負責人，2023年間再為合肥航嘉招募台灣區謝姓業務主管及深圳、合肥航嘉的業務員從事產品銷售。

擔任在台辦事副總的李男，則以航嘉香港名義在台承租辦公室作為深圳航嘉台北研發中心，並由深圳航嘉開出資深電源工程師、電源研發工程師、電源研發部主管、資深測試工程師、資深韌體工程師等職缺，由李男以航嘉香港名義在台對外招募人才，並將產品測試、研發成果傳送回總公司深圳航嘉。

在深圳航嘉擔任高級測試工程師的黃男，自去年5月接任在台辦事處負責人後，繼續在台從事產品測試及售後服務，並綜理辦事處所有行政業務，期間另受合肥航嘉人資主管指示，繼續在台招募業務人員，繼續違法在台營運。