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製造假車禍、跌倒意外 詐領12家保險公司理賠金2252萬10人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

綽號「樹哥」的林祐葦涉嫌與保險業務妻子洪玉雯、護理人員外甥女廖上華共組詐保犯罪集團，並吸收共犯、熟諳保險法規與實務的醫材業者，共同謀議假事故、假車禍情境，涉嫌從2022年起陸續向12家保險公司詐保高達2252萬餘元。台北地檢署偵結，依詐欺取財等罪嫌起訴10人。

起訴指出，林祐葦2022年從國外回台後，認識暱稱阿勝的「保險黃牛」，並涉嫌和妻洪玉雯、外甥女廖上華涉嫌分配詐保工作，密集投保後，再以「加劇舊傷」或「故意製造意外事故而受傷」，或「製造假車禍」就醫，要求醫師提高手術層級或投予高價藥物，讓不知情的醫師施行手術治療，林、洪夫妻2人先代墊醫療費用，並要求開立符合理賠的診斷證明書，詐保後拆帳分配利潤。

林祐葦涉嫌2022年間在農場刻意用受有舊傷的膝蓋「用力跪地」造成傷勢，並告醫院接受治療後，詐保共132萬餘元；林在2023年徒手抓自己的鼻子，向醫師謊稱被籃球打到鼻子，且有鼻中隔彎曲舊疾，治療後詐保共103萬餘元。洪玉雯涉嫌在山林風景區製造滑倒假事故，詐保110萬餘元，又因缺錢花用，在河邊故意跌倒製造腳受傷的假事故，詐保244萬餘元。

廖上華則涉嫌在宮廟前跌倒、手掌撐地，還塗泥巴偽裝受傷，詐保128萬元，又在自己上班的眼科診所，利用找高處病例時，故意轉身從高處跌落受傷，向醫師要求使用高價醫材，向多家保險公司詐保共398萬餘元。廖上華負責紀錄詐保過程、提領理賠金、陪同就診；洪玉雯整合各保險公司理賠金、計算與客戶的分帳金額。

檢方追查，夫妻檔除替自己詐領保險金，吸收陳姓、柳姓等人加入群組「高端上檔次、功德點積攢營」等通訊軟體群組，向洪玉雯買保單，並在群組謀議詐保，精進製造假車禍詐保手法，夫妻檔邀請熟悉保險法規「醫材業者」周詠騰加入「頂尖群組」，提供醫院、醫師名單，共同規劃假車禍情境。

檢方查出，「詐保群組」其中一起2025年1月的假車禍，除了先騎機車勘查車禍路線，廖上華要求許姓伯母擔任車禍肇事者，許則是搭高鐵到高雄查看路徑、辨識機車等外型；車禍當日，許搭著丈夫的車開到車禍地點旁等候，看到陳騎乘機車出現，隨即刻意未打方向燈，突然駛入車道，蓄意撞上機車製造車禍，陳倒地受傷、嘔吐，送醫治療詐保133萬餘元，事後眾人依比例分配報酬。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

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