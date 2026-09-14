寶林茶室案6死家屬均獲償 法務局代墊款、裁罰全數追回移送

寶林茶室食物中毒事件發生至今超過2年，法務局今公布最新善後與究責進度，其中包含市府事發初期代墊逾900萬自費醫療款已全數追回，並協助下5名家屬順利調解獲賠、1名達成和解，而消基會代表30名受害者求償逾2.9億元的團訟正由台北地院審理，衛生局開出的6筆行政罰鍰亦全數於法定期限內移送強制執行。聯合報系資料照 寶林茶室食物中毒事件發生至今超過2年，法務局今公布最新善後與究責進度，其中包含市府事發初期代墊逾900萬自費醫療款已全數追回，並協助下5名家屬順利調解獲賠、1名達成和解，而消基會代表30名受害者求償逾2.9億元的團訟正由台北地院審理，衛生局開出的6筆行政罰鍰亦全數於法定期限內移送強制執行。

法務局表示，事發初期，受害者及家屬面臨極為沉重的自費醫療負擔。基於救人為先，市府第一時間動用重大災害民間賑災捐款，墊付共983萬8457元，後續由社會局委任律師代位求償，業者及產險公司已在6月13日將代墊費用全數匯回善款專戶。

事發時，寶林茶室因逾期未繳保費，導致其產品責任險及公共意外責任險遭註銷失效，受害者求償無門。但因事發地點為百貨公司，其投保商業綜合責任保險附加食品中毒條款成為理賠解套關鍵，法務局邀集產險業者、保險公證人、保險法專家學者葉啓洲教授，提供專業法律意見，並數度邀集信義遠百、大食代及各產險公司研商，全力加速理賠認定，確保家屬權益，自2024年8月起至2025年11月間，多次召開調解會議，最終6名亡者中，5名家屬順利調解獲償；另1名家屬亦在各方努力下，順利達成私下和解。

法務局表示，市府亦敦請消保團體為受害者爭取權益，消基會已於2024年12月向台灣台北地方法院民事庭遞交起訴狀，代表30位受害者及家屬共計求償2億9301萬9053元，並已於2025年7月22日進行一審言詞辯論，市府將持續提供必要協助並關注訴訟進度。

針對寶林茶室未依法投保且保單失效等違規事項，衛生局皆依法開罰，共計開出6件裁處。在給予業者合理繳款與催繳期間後，最快僅18天即移送強制執行；其中2025年1月23日開出的300萬元罰單，亦於催繳期限屆滿後迅速於3月18日移送。6件裁罰皆於兩個月內全數移送強制執行，絕無拖延。