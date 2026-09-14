千萬墊付款全數追回、亡者家屬皆獲理賠 寶林茶室6筆罰鍰全數移送執行

臺北市政府法務局14日發布新聞，針對2024年發生的寶林茶室重大食安事件，絕無外界所稱「拖延移送」的空窗期，臺北市政府秉持「減輕受害者重擔、全力追究肇責」原則，事發至今，市府已追回初期墊付的千萬醫療款，並積極協助亡者家屬獲得賠償金；行政裁罰部分，6筆罰鍰均已移送強制執行。

針對近期外界對本案後續處置與行政程序的關注，市府說明，事發初期，受害者及家屬面臨沉重的自費醫療負擔，基於救人為先，市府第一時間動用重大災害民間賑災捐款，墊付共983萬8,457元。後續由社會局委任律師代位求償，業者及產險公司已於2025年6月13日將代墊費用全數匯回善款專戶，千萬墊付款已全數追回。

在亡者家屬理賠部分，事發時寶林茶室因逾期未繳保費，導致其產品責任險及公共意外責任險遭註銷失效，受害者求償無門。但因事發地點為百貨公司，其投保的商業綜合責任保險附加食品中毒條款成為理賠解套關鍵。法務局積極介入，邀集產險業者、保險公證人及保險法專家學者葉啓洲教授提供專業法律意見，並數度邀集信義遠百、大食代及各產險公司研商，全力加速理賠認定，確保家屬權益。

自2024年8月起至2025年11月間，市府多次召開調解會議，最終6名亡者中，5名家屬順利調解獲償，另1名家屬也在各方努力下順利達成私下和解，亡者家屬皆獲理賠。

此外，市府亦敦請消保團體為受害者爭取權益，消基會已於2024年12月11日向臺灣臺北地方法院民事庭遞交起訴狀，代表30位受害者及家屬共計求償2億9,301萬9,053元，並已於2025年7月22日進行一審言詞辯論，市府將持續提供必要協助並關注訴訟進度。

行政裁罰部分，針對寶林茶室未依法投保且保單失效等違規事項，衛生局依法開罰，共計開出6件裁處。在給予業者合理的繳款與催繳期間後，最快僅18天即移送強制執行；其中2025年1月23日開出的300萬元罰單，也於催繳期限屆滿後迅速於3月18日移送。6件裁罰皆於兩個月之內全數移送強制執行。

市府表示，市府裁處程序皆已完備，第一時間即完成所有裁罰程序，依法給予合理的繳款與催繳期後即立刻移送強制執行，絕無外界所稱「拖延移送」的空窗期。案件一旦移送，針對業者的具體財產查封與強制扣款作業，後續由法務部行政執行署依法執行。市府將持續配合並尊重法務部行政執行署依法行使職權，共同防堵業者逃避責任。