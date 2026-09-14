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影／菜奇鴨、夜奇鴨擔任南檢反賄大使 走入市場夜市邀請市民守護選風

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南地檢署與台南市政府攜手，今天任命市府打造的市場夜市吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」擔任反賄選大使；台南地檢署檢察長鍾和憲表示，透過台南最受歡迎的城市IP，要走入市民生活，邀請市民一起拒絕賄選，法務部長鄭銘謙出席也指出，請市民一起為家鄉守護乾淨的選風。

台南地檢署今天上午10時在一樓大廳舉辦「115年度南檢反賄大使發表記者會」，包括鄭銘謙、高等檢察署檢察長張斗輝、高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣、台南市選舉委員會主委葉澤山、調查局台南市調查處長高吉川、台南市政風處處長張堯星、台南市警察局副局長吳耀南及各分局長、移民署南區事務大隊台南市專勤隊隊長黃仲傑等人均出席。

鍾和憲致詞表示，身為台南市民，「我最喜歡也是最熟悉的生活，就是早上可以去菜市場買菜，晚上可以逛夜市，市場裡面濃厚的人情味，以及在地庶民生活的親切感，這個就是我們台南人最引以為傲的」；今年11月28日要舉辦地方公職人員選舉，要選出台南升格為直轄市之後的第五屆市長、市議員及里長。

鍾和憲指出，公平的選舉，是台灣民主最重要的基石，回顧過往歷次的選舉，一次比一次好，相信這一次台南市民一樣會用選票，選出最好的人；「真的是最好，因為我們選出來的第一屆的市長，現在在當總統，當然很好」。

鍾和憲說，查賄是最好的反賄選宣導，團隊已經做好了準備，同時也希望，透過最有效的反賄宣導活動，讓市民們了解，民主選舉的純正跟公平性很重要；查賄團隊將會阻絕境外勢力介入選舉、斬斷選舉賭盤、防止AI生成假訊息，讓台南這次的選舉可以乾乾淨淨。也呼籲市民如果發現有賄選的不法犯罪，一定要勇敢檢舉。

鄭銘謙致詞表示，「8年前我是這裡的檢察長，我是出生在台南友愛街，我對台南有一份深厚的感情」，如買菜就去水仙宮，夜市就逛大東夜市，早上菜市場可以吃早餐，有牛肉湯，是非常熟悉的古都氣氛；台南的生活這樣的安逸，值得散步，是最好散步的一個地方，得來不易。

鄭銘謙說，這是幾十年民主政治的落實，也是人民一票一票選出來為百姓服務，所以非常的珍貴；我想我們一起来合作，今天用這個，台南夜市跟台南菜市場，「雙鴨報到，賄選 OUT」，檢、警、調、廉、移，打擊反賄選的團隊攜手合作，更結合民間團體，包括更保、犯保、榮觀。

鄭銘謙指出，還要結合全體的人民、台南市民，一起為家鄉奮鬥，請鄉親多多支持反賄選，保護民主的每一票，請大家一起守護台南乾淨的選風；有問題歡迎檢舉，檢舉電話0800-024-099，最高檢舉獎金是2000萬，選舉賭盤有500萬。

台南地檢署今天上午舉辦「115年度南檢反賄大使發表記者會」，檢察長鍾和憲致詞。記者袁志豪／攝影
台南地檢署今天上午舉辦「115年度南檢反賄大使發表記者會」，檢察長鍾和憲致詞。記者袁志豪／攝影

台南地檢署今天上午10時在一樓大廳舉辦「115年度南檢反賄大使發表記者會」，法務部長鄭銘謙出席。記者袁志豪／攝影
台南地檢署今天上午10時在一樓大廳舉辦「115年度南檢反賄大使發表記者會」，法務部長鄭銘謙出席。記者袁志豪／攝影

台南地檢署今天上午10時在一樓大廳舉辦「115年度南檢反賄大使發表記者會」，包括法務部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長張斗輝、高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣、台南市選舉委員會主委葉澤山等人均出席。記者袁志豪／攝影
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台南地檢署今天上午舉辦「115年度南檢反賄大使發表記者會」，法務部長鄭銘謙出席致詞。記者袁志豪／攝影
台南地檢署今天上午舉辦「115年度南檢反賄大使發表記者會」，法務部長鄭銘謙出席致詞。記者袁志豪／攝影

台南地檢署與台南市政府攜手，今天任命市府打造的市場及夜市吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」擔任反賄選大使。記者袁志豪／攝影
台南地檢署與台南市政府攜手，今天任命市府打造的市場及夜市吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」擔任反賄選大使。記者袁志豪／攝影

台南地檢署今天上午10時在一樓大廳舉辦「115年度南檢反賄大使發表記者會」，包括法務部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長張斗輝、高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣、台南市選舉委員會主委葉澤山等人均出席。記者袁志豪／攝影
台南地檢署今天上午10時在一樓大廳舉辦「115年度南檢反賄大使發表記者會」，包括法務部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長張斗輝、高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣、台南市選舉委員會主委葉澤山等人均出席。記者袁志豪／攝影

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夜市 市場 鄭銘謙 賄選 台南 吉祥物

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