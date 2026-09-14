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男子積欠酒駕罰款和健保費 允諾付清遲不見動作 桃園執行分署查封房子

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市八德區37歲翁男2022年因無照駕駛又拒絕酒測，遭裁罰18萬元，另積欠多筆交通罰單、健保費、強制汽車責任保險費，滯欠合計約25萬元。翁後來因案入獄，今年5月，行政執行署桃園分署派員到監獄借訊，翁表示8月出獄後會繳清罰款，卻未兌現承諾。桃園分署日前到他住處查封房屋，強調如果再不繳清罰款會拍賣房子，強力追討欠款。

行政執行署桃園分署指出，翁男積欠的罰款經交通、健保單位多次催繳仍未履行，案件2022年陸續移送至桃園分署，分署執行官持續追查翁男財產，近期發現他名下有一戶屋齡近50年的老公寓，位於八德區屬於繼承取得，執行官並查出翁男因竊盜等罪入監，今年5月至監獄借詢，要求盡速繳清罰款和積欠的保費，否則不排除強制拍賣老公寓。翁男當時請求暫勿拍賣不動產，表示出監後一定會想辦法處理罰金及健保等欠款。

不過翁男8月10日出監至今，桃園分署未接獲任何主動繳款音訊，執行官於是這個月10日到八德老公寓現場查封房屋，當日到場後在屋外向翁男說明來意，翁男雖在屋內應門，但疑似有飲酒情形，言語應對含糊，且拒不開門；執行官從屋外查看，發現屋內堆放大量雜物，同時散發異味，於是在大門張貼封條完成查封，並提醒翁男如仍未處理欠款，桃園分署將依法進行後續拍賣程序。

行政執行署桃園分署查封翁男的老公寓，要求他盡速繳清交通違規罰款和積欠政府的保費。記者鄭國樑／翻攝
行政執行署桃園分署查封翁男的老公寓，要求他盡速繳清交通違規罰款和積欠政府的保費。記者鄭國樑／翻攝

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