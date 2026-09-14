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寶林茶室案 北市府：追回千萬墊付款、6筆罰鍰均移送

中央社／ 台北14日電

2024年<a href='/search/tagging/2/寶林茶室' rel='寶林茶室' data-rel='/2/224039' class='tag'><strong>寶林茶室</strong></a><a href='/search/tagging/2/邦克列酸' rel='邦克列酸' data-rel='/2/224727' class='tag'><strong>邦克列酸</strong></a>食品中毒事件震驚全台。聯合報系資料照
2024年寶林茶室邦克列酸食品中毒事件震驚全台。聯合報系資料照

2024年寶林茶室邦克列酸食品中毒事件震驚全台。台北市法務局今天表示，北市府從事發至今已追回初期墊付約千萬元醫療款，另行政裁罰方面，6筆罰鍰均已移送強制執行。

國民黨台北市議員柳采葳10日揭露，衛生局從2023年度至今年8月間的食安稽查，對不合格廠商開立新台幣3159.9萬元罰鍰，卻有610萬餘元呆帳，而惡意拖欠罰鍰之冠為寶林餐飲事業，累積罰鍰350萬元。衛生局表示，尚有37案待收繳，已依法移送法務部行政執行署各分署強制執行或催繳。

對此，法務局今天透過新聞稿表示，針對寶林茶室重大食安事件，台北市政府秉持「減輕受害者重擔、全力追究肇責」原則，透過社會局、法務局及衛生局跨局處合作，積極協助受害者度過難關。

針對近期外界對此案後續處置與行政程序的關注，法務局說明，事發初期，受害者及家屬面臨極為沉重的自費醫療負擔，基於救人為先，北市府第一時間動用重大災害民間賑災捐款，墊付共983萬8457元。後續由社會局委任律師代位求償，業者及產險公司已在去年6月13日將代墊費用全數匯回善款專戶。

法務局提到，事發時因寶林茶室逾期未繳保費，導致其產品責任險及公共意外責任險遭註銷失效，受害者求償無門；但因事發地點為百貨公司，其投保的商業綜合責任保險附加食品中毒條款成為理賠解套關鍵；經積極介入邀集產學界提供專業法律意見和研商，全力加速理賠認定，確保家屬權益。

自2024年8月起至去年11月間，北市府多次召開調解會議，最終6名亡者中，5名家屬順利調解獲償；另1名家屬也在各方努力下，順利達成私下和解。

法務局指出，北市府也敦請消保團體為受害者爭取權益，消基會已於2024年12月11日向台北地方法院民事庭遞交起訴狀，代表30名受害者及家屬共計求償2億9301萬9053元，並於去年7月22日進行一審言詞辯論，北市府將持續提供必要協助並關注訴訟進度。

針對寶林茶室未依法投保且保單失效等違規事項，法務局表示，衛生局皆依法開罰，共計開出6件裁處；在給予業者合理繳款與催繳期間後，最快僅18天即移送強制執行；其中去年1月23日開出的300萬元罰單，也在催繳期限屆滿後迅速於3月18日移送。6件裁罰皆於2個月之內全數移送強制執行，絕無拖延。

法務局指出，北市府在第一時間即完成所有裁罰程序，依法給予合理的繳款與催繳期後即立刻移送強制執行，絕無外界所稱「拖延移送」的空窗期；案件一旦移送，針對業者的具體財產查封與強制扣款作業，後續由法務部行政執行署依法執行，北市府將持續配合並尊重法務部行政執行署依法行使職權，共同防堵業者逃避責任。

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