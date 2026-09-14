快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

夫妻揪團製造假事故詐保逾2252萬元 10人遭起訴

中央社／ 台北14日電

林姓男子與妻子涉組詐保集團，找人假摔、製造車禍等，再向多家保險公司申請理賠，詐得超過新台幣2252萬元。台灣台北地方檢察署今天偵結，依加重詐欺等罪起訴林姓男子等10人。

檢方表示，林姓男子民國111年自國外返台後急於謀財，結識綽號「阿勝」的保險黃牛；林姓男子的洪姓妻子曾任保險公司業務員，廖姓女子為護理人員，3人具保險或醫療相關知識，涉共同策劃以製造假意外事故方式詐領保險金。

檢方查出林姓男子與妻子利用通訊軟體Telegram設多個群組，吸收廖姓女子、柳姓男子、陳姓男女、常姓男子與許姓男女等加入，先密集向多家保險公司投保，再依規劃製造假事故。

檢方查出詐保方式五花八門，包括故意滑倒、從階梯摔落、自行壓傷鼻子，甚至在受傷處塗抹泥巴，營造傷勢嚴重外觀，再依事先安排前往醫院就診，向醫師誇大病情，取得診斷證明及醫療單據後申請理賠。

檢方另查出成員涉製造假車禍，事前購買機車、勘查車禍路線，確認共犯車輛及服裝外型，駕車到預定地點，故意突然駛入車道發生碰撞；傷者送醫後，再持相關資料向保險公司申請理賠。

許姓男子另涉明知鼻中膈彎曲手術無須住院，仍依指示誇大病情住院；柳姓男子涉在火鍋店故意跌倒後，以偽造員工請假單向保險公司申請住院期間未領薪資的「薪資險」理賠。

檢方說，周姓男子具醫材及法律事務所工作經驗，熟悉保險法規及醫療實務，涉加入群組後，針對假車禍車輛、駕駛及乘客身分關係、肇責比例、就診醫師、症狀描述及住院間隔時間等細節提供指導，並在理賠後收部分現金報酬。

起訴書列出的案件理賠金額共2252萬餘元，詐得款項由成員依約定比例分配；部分案件由於保險公司拒賠或尚未給付而未遂。

全案經12家保險公司提告，檢警組專案小組偵辦，北檢偵結，認定林姓男子與妻子等10人分別涉犯中華民國刑法3人以上共同詐欺取財、詐欺取財未遂、偽造文書等罪，提起公訴，建請法院應審酌林姓男子等人對不同保險公司涉犯詐欺等犯行，應論以數罪。

保險 夫妻 詐欺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

誆代辦債務整合詐刷卡買餐券 刑事局破詐團9人遭訴

海削港人逾3000萬！跨境詐騙機房首腦「羅賓漢」 二審撤銷改判8年3月

張俊傑電子手鐶遭破壞 檢警再拘提1男子釐清

苗栗警淪詐騙集團內應！公然出賣同僚、洩檢舉人情資 二審重判2年4月

相關新聞

寶林茶室案6死家屬均獲償 法務局代墊款、裁罰全數追回移送

寶林茶室食物中毒事件發生至今超過2年，法務局今公布最新善後與究責進度，其中包含市府事發初期代墊逾900萬自費醫療款已全數追回，並協助下5名家屬順利調解獲賠、1名達成和解，而消基會代表30名受害者求償逾2.9億元的團訟正由台北地院審理，衛生局開出的6筆行政罰鍰亦全數於法定期限內移送強制執行。

製造假車禍、跌倒意外 詐領12家保險公司理賠金2252萬10人起訴

綽號「樹哥」的林祐葦涉嫌與保險業務妻子洪玉雯、護理人員外甥女廖上華共組詐保犯罪集團，並吸收共犯、熟諳保險法規與實務的醫材業者，共同謀議假事故、假車禍情境，涉嫌從2022年起陸續向12家保險公司詐保高達2252萬餘元。台北地檢署偵結，依詐欺取財等罪嫌起訴10人。

懷疑女友移情別戀 莽男夜襲「情敵」猛刺數刀…殺人未遂起訴

許姓男子因懷疑女友愛上別人而提分手，今年初凌晨持刀猛刺林姓「情敵」，經旁人攔阻、協助送醫，林才撿回一命，檢警介入認定許涉嫌殺人未遂罪，士林地檢署偵結起訴。

影／菜奇鴨、夜奇鴨擔任南檢反賄大使 走入市場夜市邀請市民守護選風

台南地檢署與台南市政府攜手，今天任命市府打造的市場及夜市吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」擔任反賄選大使；台南地檢署檢察長鍾和憲表示，透過台南最受歡迎的城市IP，要走入市民生活，邀請市民一起拒絕賄選，法務部長鄭銘謙出席也指出，請市民一起為家鄉守護乾淨的選風。

全國首宗搓湯圓賄選案 桃園地檢署起訴現任里長求刑5年

桃園檢警調8月底偵辦平鎮區現任莊姓里長涉嫌行賄對手退選，全案今日偵結，檢察官邱健盛以莊違反選罷法提起公訴與求刑5年，也是全國首宗選舉「搓湯圓」起訴案。

網友怒告謝和弦妨害名譽 「低能兒」是口頭禪檢方不起訴

歌手謝和弦今年元旦在臉書「謝和弦R-chord （阿扣） 」發文，「...敢請謝和弦演出的都是有種的學校...在台灣大麻就是違法，有很多井底之蛙，我們只能盼望台灣有天能跟上先進國家...」。葉姓網友在文章下留言後，謝則留言回覆，「嗨低能兒化學組才會包尿布」，網友怒告謝涉嫌妨害名譽，台北地檢署偵結不起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。