夫妻揪團製造假事故詐保逾2252萬元 10人遭起訴

林姓男子與妻子涉組詐保集團，找人假摔、製造車禍等，再向多家保險公司申請理賠，詐得超過新台幣2252萬元。台灣台北地方檢察署今天偵結，依加重詐欺等罪起訴林姓男子等10人。

檢方表示，林姓男子民國111年自國外返台後急於謀財，結識綽號「阿勝」的保險黃牛；林姓男子的洪姓妻子曾任保險公司業務員，廖姓女子為護理人員，3人具保險或醫療相關知識，涉共同策劃以製造假意外事故方式詐領保險金。

檢方查出林姓男子與妻子利用通訊軟體Telegram設多個群組，吸收廖姓女子、柳姓男子、陳姓男女、常姓男子與許姓男女等加入，先密集向多家保險公司投保，再依規劃製造假事故。

檢方查出詐保方式五花八門，包括故意滑倒、從階梯摔落、自行壓傷鼻子，甚至在受傷處塗抹泥巴，營造傷勢嚴重外觀，再依事先安排前往醫院就診，向醫師誇大病情，取得診斷證明及醫療單據後申請理賠。

檢方另查出成員涉製造假車禍，事前購買機車、勘查車禍路線，確認共犯車輛及服裝外型，駕車到預定地點，故意突然駛入車道發生碰撞；傷者送醫後，再持相關資料向保險公司申請理賠。

許姓男子另涉明知鼻中膈彎曲手術無須住院，仍依指示誇大病情住院；柳姓男子涉在火鍋店故意跌倒後，以偽造員工請假單向保險公司申請住院期間未領薪資的「薪資險」理賠。

檢方說，周姓男子具醫材及法律事務所工作經驗，熟悉保險法規及醫療實務，涉加入群組後，針對假車禍車輛、駕駛及乘客身分關係、肇責比例、就診醫師、症狀描述及住院間隔時間等細節提供指導，並在理賠後收部分現金報酬。

起訴書列出的案件理賠金額共2252萬餘元，詐得款項由成員依約定比例分配；部分案件由於保險公司拒賠或尚未給付而未遂。

全案經12家保險公司提告，檢警組專案小組偵辦，北檢偵結，認定林姓男子與妻子等10人分別涉犯中華民國刑法3人以上共同詐欺取財、詐欺取財未遂、偽造文書等罪，提起公訴，建請法院應審酌林姓男子等人對不同保險公司涉犯詐欺等犯行，應論以數罪。