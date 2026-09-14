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全國首宗搓湯圓賄選案 桃園地檢署起訴現任里長求刑5年

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

<a href='/search/tagging/2/桃園地檢署' rel='桃園地檢署' data-rel='/2/228209' class='tag'><strong>桃園地檢署</strong></a>8月底查獲平鎮<a href='/search/tagging/2/里長' rel='里長' data-rel='/2/252439' class='tag'><strong>里長</strong></a>涉「搓湯圓」<a href='/search/tagging/2/賄選' rel='賄選' data-rel='/2/103698' class='tag'><strong>賄選</strong></a>，當場查扣現金40萬元，全案今天偵結，里長遭起訴求刑。記者鄭國樑／攝影
桃園地檢署8月底查獲平鎮里長涉「搓湯圓」賄選，當場查扣現金40萬元，全案今天偵結，里長遭起訴求刑。記者鄭國樑／攝影
桃園檢警調8月底偵辦平鎮區現任莊姓里長涉嫌行賄對手退選，全案今日偵結，檢察官邱健盛以莊違反選罷法提起公訴與求刑5年，也是全國首宗選舉「搓湯圓」起訴案。

檢方表示，莊男為現任里長，為求順利連任，以40萬元涉嫌行賄具有候選人資格的對手藍姓男子（同為被告，另為不起訴處分），要求藍收錢放棄競選，兩人約見面時，莊拿出錢時遭藍拒絕並被逮。

起訴書指出，莊為地方公職人員受里民信任，本應恪遵法治，以政績爭取支持，卻濫用現職優勢想藉金錢排除競爭，嚴重背棄選民所託，為及時遏止賄選歪風，維護乾淨選舉環境，全案迅速偵結提起公訴，並具體求處有期徒刑5年，以昭懲儆。

今年8月29日下午莊、藍約在里內土地廟見面，檢警調專案小組藉由科技偵查及行動蒐證，趁莊要交付40萬元給藍要他退選，遭藍拒絕時，當場逮捕莊並扣得行賄現金40萬元，檢察官訊問後諭知莊具保30萬元。桃園地檢署呼籲如發現疑似賄選或其他不法介選情資，請撥打免費專線0800024099踴躍檢舉，地檢署對於檢舉人身分絕對保密。

賄選 里長 桃園地檢署

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