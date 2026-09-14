網友怒告謝和弦妨害名譽 「低能兒」是口頭禪檢方不起訴

歌手謝和弦。聯合報系資料照 歌手謝和弦今年元旦在臉書「謝和弦R-chord （阿扣） 」發文，「...敢請謝和弦演出的都是有種的學校...在台灣大麻就是違法，有很多井底之蛙，我們只能盼望台灣有天能跟上先進國家...」。葉姓網友在文章下留言後，謝則留言回覆，「嗨低能兒化學組才會包尿布」，網友怒告謝涉嫌妨害名譽，台北地檢署偵結不起訴。

葉姓告訴人以臉書暱稱「陳ＯＯ」在謝和弦的文章下留言，提告，他在謝和弦的文章下用以臉書暱稱「陳ＯＯ」留言，「老了包尿布就老實了哈們」，謝和弦涉嫌在此則留言下方回覆，「嗨低能兒化學組才會包尿布 哈們」，涉嫌公然侮辱、加重誹謗罪嫌。

謝和弦到案否認犯行，他沒有標註葉姓告訴人，反而其他跟他對罵的人都有標註，他之後有封鎖及隱藏這則留言，所以大家看不到他的留言，沒有公然侮辱犯意，再者，他說只有拉Ｋ才會包尿布等語都是事實，且「低能兒」是他的口頭禪，還寫進「抱歉我是渣男」的歌詞裡。

檢察官認為，謝和弦被不認識的人揶揄進而發生爭執，實在難以期待用字遣詞會高尚文雅，且難以排除是激動下脫口而出的可能性，況且，葉姓告訴人使用的帳號、頭像，難以讓一般人得知真實身分，全案謝犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。