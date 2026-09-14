3歲兒教不聽…繼父掌摑猛踹20分鐘害「發展遲緩」 判關5年半確定

桃園35歲王姓男子於2024年間凌虐3歲繼子林童，以掌摑、拿拖鞋打頭、猛踹等手段施暴，導致林童多次重摔倒地，如今無法正常行走、語言發展遲緩，二審依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪，判刑5年6月。案經上訴至三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。

王男及林童、生母戴女同住於桃園中壢區住處。2024年4月間，王男因林童不服管教，一氣之下先是命他罰站、大力打他屁股，接著又以掌摑、拿拖鞋打頭、猛踹等方式教訓，導致林童幾次摔地失去意識，全身受有多處瘀挫傷，更出現視網膜出血、腦出血等傷勢。

案發後，林童不僅口腔與語言功能受損，左側肢體也有偏癱情形。根據醫院診斷報告指出，林童未來無論是成長、行動、學習、進食、玩耍等，都難與同齡兒童有相同的發育機會，甚至有可能長期臥床或以輪椅、柺杖代步，無法與人正常互動。

一審認為，王男雖非林童的親生父親，但與生母戴女為同居情侶關係，本應善盡養護責任，卻未能理性控制，反而以凌虐、暴力手段對待當時才3歲多的林童，導致林童留有後遺症，未來須面臨遙遙無期的復健之路，實屬惡劣，不宜輕縱。

不過，一審考量，王男施暴時間約20餘分鐘，與數小時、數天、數月的反覆凌虐、施暴不同，且犯後曾帶林童就醫，並非坐視不管，加上戴女還有3名未成年子女待養，若王男入監，家中經濟恐雪上加霜，依成年人故意對兒童犯傷害罪，輕判2年徒刑。

案經上訴二審，法院則依據醫院的復健評估報告，內容認定林童至今仍無法正常抓握，行走時需持續穿戴足踝支架，且有語言發展遲緩、腦萎縮等情形，雖接受早療應可改善，但「無法完全痊癒」，大幅進步的機率極低，因而依重傷害罪改判，重判有期徒刑5年6月。

全案上訴至三審，最高法院認定判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

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