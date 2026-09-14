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虐打未滿4歲童致重傷 男判刑5年6月確定

中央社／ 台北14日電

王姓男子不滿同居女友的未滿4歲男童不服管教，掌摑、腳踹並持拖鞋毆打，造成男童腦萎縮、肢體偏癱等重傷。二審改判王男5年6月徒刑，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

判決指出，王男與林童及林童母親同住桃園，彼此具有家庭成員關係。民國113年3月5日下午，王男因不滿林童不服管教，先命林童罰站，林童因不耐久站跌坐在地後，王男將他徒手提起、大力毆打屁股，並持續要求罰站體罰

王男後來掌摑林童致摔倒在地，又持拖鞋毆打頭部、以腳猛踹胸部，造成林童倒地、後腦撞地並失去意識。林童送醫後被診斷有右側硬腦膜下出血併腦水腫、雙側視網膜出血、全身多處瘀挫傷及左脛骨骨折。

一審桃園地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判王男2年徒刑。經上訴，二審台灣高等法院審理期間函詢醫院林童傷勢及復原情況。

醫院函覆表示，家中意外跌落造成硬腦膜下及眼底出血機率極低，眼底出血多因外力撞擊或搖晃所致，高度懷疑林童為受虐性腦傷；林童經持續治療，雖骨折癒合良好、步態略有改善，但左上肢功能受損、雙側下肢僵硬痙攣，並有語言、認知發展遲緩；腦部核磁共振影像仍顯示腦萎縮、腦軟化及腦室擴大，已受損及萎縮的腦區依現今醫療技術無法復原痊癒，大幅進步機率極低。

二審合議庭勘驗王男提出的林童日常生活影片，發現林童站立、跑步及遊戲時，左腿呈不自然彎曲，抬腿時左膝明顯晃動，身體不穩、步態也與一般人不同。

二審認定，林童傷勢已嚴重減損認知及行動功能，且經長期追蹤治療仍未脫離重傷害程度，屬重大難治的重傷害；王男施暴行為與重傷結果具有因果關係，因此改依成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪，判刑5年6月。最高法院日前駁回上訴，全案確定。

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體罰 拖鞋 最高法院

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