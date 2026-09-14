被控劈腿、棄養寵物…畢書盡提告前女友、網友誹謗 6人不起訴

畢書盡在第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會演出。聯合報系資料照 畢書盡2024年間被前女友吳女指控劈腿、棄養寵物等，網友留言還整理成懶人包。當時，畢書盡發千字文澄清，並提告吳女、評論的網友等人涉嫌公然侮辱、加重誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，認為吳女文章中的親身經歷是對畢書盡行為的意見表達，非純粹為了毀損名譽，吳女及網友共6人均不起訴。

畢書盡提告前女友因感情問題對他心生不滿，2024年間在社群Instagram限時動態、Threads串文分別發布訊息。檢方查出，吳女社群上的發文包含，「小三老婆很愛告人」、「裝可憐他強項啊，連出軌分手哭得跟真的一樣...」、「2010-2019其他期間我沒有參與到不評論，但至少在這幾年裡面，我看到的是這張照片裡的每一個人一路陪伴支持幫助你走上演藝事業巔峰，8年的感情你過的壓抑就分手，13年經紀人海姐...」、「...老婆的挑撥跟不喜歡，就可以換掉一個這麼好的經紀人...」、「你過得很壓抑這句話，所以直接寄存證信函跟換公司？下一次你壓抑的時候，還有人會相信你嗎？」等語。

檢察官認為，吳女雖然有將與畢書盡交往的親身經歷訴諸公眾，又有5名網友附和、評論或整理概要，文字內容充其量僅是對畢書盡的行為做意見表達，非恣意慢罵或毫無根據詆毀人格，難認純粹以毀損名譽為唯一目的，屬合理評論範疇，不能僅因畢書盡感到不快，就用誹謗或公然侮辱罪責相繩，吳女等6人不起訴處分。