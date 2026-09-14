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影／佯「活佛轉世」誘修行 越南外配在台剝削4童 檢方起訴8人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍阮姓女子已嫁來台灣20多年，近年間她自稱「活佛轉世」的阮姓女子，假借宗教修行名義，誘騙越南信眾攜未成年子女來台「修行」，實則安排從事農務、餐飲等無償勞動，被害兒童年齡約8至14歲，全案經彰化地檢署指揮偵辦，今年5月間，救出4名遭剝削越南籍兒童，阮女遭檢方聲押獲准，其餘涉案人獲交保，近日檢方偵結，將阮女等8人依人口販運防制法等罪起訴。

檢警調查，阮女（44歲）自稱具預知能力，以「世界末日將至」、「清水治病」、「消除業障」等說詞蠱惑信眾，使其變賣家產、離開家庭，鼓吹攜未成年子女申辦觀光簽證來台「修行」，藉機控制信眾逾期停留。2023年7月，阮女即因宗教詐騙等罪嫌遭越南政府列為永久拒絕入境對象，利用我國定居身分，將教團經營重心轉往台灣，持續透過網路遙控信眾。

被害人入境後隨即被安排至農地及餐廳從事採收、販售、清潔等工作，長時間無償勞動，並遭扣留護照、限制對外聯繫與行動自由，被剝削的幼童每日清晨即須工作，長期失去正常就學與成長環境。

今年2月，多名越南籍父親跨海赴台向移民署台中市專勤隊報案，指妻兒受宗教蠱惑滯留台灣。案經彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮，會同彰化縣警察局員林、北斗分局，海巡署中部分署第三岸巡隊及移民署中區、北區專勤隊等單位組成專案小組偵辦，今年5月間，鎖定藏匿地點後同步搜索，成功救出4名遭勞力剝削的越南籍兒童，年齡約8歲至14歲。

全案共有阮女、4名共犯及3名涉案越南籍母親等8人移送法辦，近日偵結起訴，獲救兒童已返越與家人團圓。移民署呼籲，切勿假借宗教、慈善名義媒介、容留外籍人士剝削，民眾如發現疑似人口販運情事，應立即檢舉。

越南籍阮姓女子假借宗教名義，剝削幼童，檢警今年5月間搜索，救出遭剝削兒童。圖／移民署台中專勤隊提供
越南籍阮姓女子假借宗教名義，剝削幼童，檢警今年5月間搜索，救出遭剝削兒童。圖／移民署台中專勤隊提供

越南籍阮姓女子誘騙、剝削幼童在台從事辣椒農作。圖／移民署台中專勤隊提供
越南籍阮姓女子誘騙、剝削幼童在台從事辣椒農作。圖／移民署台中專勤隊提供

台中檢警搜索時，發現阮女住處有各式神佛擺飾。圖／移民署台中專勤隊提供
台中檢警搜索時，發現阮女住處有各式神佛擺飾。圖／移民署台中專勤隊提供

越南籍阮姓女子自稱活佛轉世，誘騙、剝削幼童在台從事勞務。圖／移民署台中專勤隊提供
越南籍阮姓女子自稱活佛轉世，誘騙、剝削幼童在台從事勞務。圖／移民署台中專勤隊提供

檢警搜索時，查扣越南籍阮女對信眾洗腦的手寫信。圖／移民署台中專勤隊提供
檢警搜索時，查扣越南籍阮女對信眾洗腦的手寫信。圖／移民署台中專勤隊提供

越南籍阮姓女子假借宗教名義，剝削幼童，檢警今年5月間搜索，救出遭剝削兒童。圖／移民署台中專勤隊提供
越南籍阮姓女子假借宗教名義，剝削幼童，檢警今年5月間搜索，救出遭剝削兒童。圖／移民署台中專勤隊提供

越南籍阮姓女子假借宗教名義，剝削幼童，檢警今年5月間搜索，查扣涉案贓證物。圖／移民署台中專勤隊提供
越南籍阮姓女子假借宗教名義，剝削幼童，檢警今年5月間搜索，查扣涉案贓證物。圖／移民署台中專勤隊提供

越南籍阮姓女子誘騙、剝削幼童在台從事餐廳洗碗工作。圖／移民署台中專勤隊提供
越南籍阮姓女子誘騙、剝削幼童在台從事餐廳洗碗工作。圖／移民署台中專勤隊提供

越南籍阮姓女子假借宗教名義，剝削幼童，檢警今年5月間搜索，查扣涉案贓證物。圖／移民署台中專勤隊提供
越南籍阮姓女子假借宗教名義，剝削幼童，檢警今年5月間搜索，查扣涉案贓證物。圖／移民署台中專勤隊提供

越南 外配 彰化 宗教 移民署

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