槍擊元配 夫與小三互推罪責均羈押

男子陳志成涉嫌教唆女友易婉珍槍擊趙姓妻子，趙受傷住院，陳、易落網互推罪責，均指槍彈是對方所有，易稱答應陳要教訓趙，但沒想致人於死，陳則稱不知情，前天被羈押禁見；警詢後昨將易依殺人未遂、槍砲罪嫌移送，檢方認有逃亡、勾串之虞，聲押禁見獲准。

據悉，陳志成起初態度消極不配合，對檢警問話一律回答不知道，隨檢警掌握涉案事證漸明確，才證實與易婉珍交往同居，但稱槍擊案是易個人所為，他對犯案動機、過程及槍彈來源均不知情；易稱，槍彈是陳提供，陳常抱怨趙，她誤以為自己因酒駕被發布通緝，不敢找工作，經濟狀況全靠陳接濟，所以答應陳要教訓趙，但沒想致人於死。

檢警調查，趙本月十一日下午二時許在台北市中正區住家外，遭易戴口罩蒙面持槍近距離射擊，子彈穿過手臂擊中腹部，卡在腹腔，她經送醫急救脫險，仍住院觀察中，不能接受警詢；易犯後搭乘趙駕駛汽車逃離，警方在現場發現一枚彈殼、一枚子彈，研判易作案時緊張誤拉滑套，導致子彈彈出。

警方查出涉案車輛是陳所有，與趙感情不睦分居，案發當天傍晚在國道一號泰安服務區查獲陳，在陳新北市中和區住處附近搜到作案用改造手槍、十枚子彈。追查易在中和變裝下車，後來躲到友人新北三重區住處，前天破門抓人，易嚇得說「怎麼那麼快？」

台北地檢署訊後認易涉殺人未遂、槍砲等罪，罪嫌重大，有事實足認有逃亡、勾串證人之虞，聲押禁見，台北地方法院裁准。