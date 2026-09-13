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持續往南追…高金素梅前助理張俊傑逃亡案 警連2天自南部帶回2男釐清

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持續往南追…高金素梅前助理張俊傑逃亡案 警連2天自南部帶回2男釐清

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑涉貪遭起訴，日前破壞電子手鐶棄保潛逃，檢警持續追查其逃亡路線與接應網絡。警方近日追查再往南部延伸，昨日、今日分別自南部帶回37歲陳姓男子及47歲潘姓男子到案釐清，其中一名陳男另被移送台北地檢署複訊。

張俊傑因涉高金素梅詐領助理薪資等案件遭起訴，北院日前裁定1000萬元交保，並限制出境、出海及施以電子手鐶科技監控。未料張俊傑6日破壞電子手鐶後失聯，北院隨後發布通緝，檢警也持續追查其逃亡路線及是否有人協助藏匿、接應。

據警方掌握，張俊傑平時固定每周一、周四都有到新店分局江陵派出所報到，最後一次報到時間為9月3日。警方事後調閱監視器，掌握他在6日上午9時多從住處附近離開，最後身影約出現在小碧潭捷運站2號出口、中央路與中央三街口一帶。

新店分局表示，經台北地檢署通報及指揮後，已成立專案小組，全力查緝並依法偵辦。

警方近期追查進一步往南部延伸。12日警方自南部帶回一名37歲陳姓男子，13日再帶回一名47歲潘姓男子，均送抵新店接受調查；其中一名陳男後續另移送北檢。

37歲陳姓車主涉嫌提供豪華商務車，供人接送棄保潛逃的張俊傑，警方12日自南部將他拘提到案，後續移送北檢偵辦。記者張策／翻攝
37歲陳姓車主涉嫌提供豪華商務車，供人接送棄保潛逃的張俊傑，警方12日自南部將他拘提到案，後續移送北檢偵辦。記者張策／翻攝

46歲潘姓男子涉嫌在南部接力載送張俊傑，13日在雲林將潘男拘提到案，帶回新店分局偵訊。 記者張策／翻攝
46歲潘姓男子涉嫌在南部接力載送張俊傑，13日在雲林將潘男拘提到案，帶回新店分局偵訊。 記者張策／翻攝

張俊傑 高金素梅 通緝 監控

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