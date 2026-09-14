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「雙罷劫」偽造連署 徐尚賢一審判2年獲緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

國民黨黃復興黨部前黨代表徐尚賢發起罷免民進黨立委許智傑、黃捷「雙罷劫」活動，因涉偽造連署書、提議人名冊，他與另名發起人朱磊被依個資法、偽造私文書等罪起訴，法院審理期間，徐承認多數犯行，僅對偽造孫姓提議人部分否認犯行，認罪部分法院判刑二年，緩刑五年，並支付公庫卅萬元，褫奪公權二年，未認罪部分處五月徒刑，得易科罰金，未宣告緩刑，朱磊無罪。

判決指出，徐尚賢曾於二○一七年至二○二三年間擔任國民黨黃復興黨部的選任黨代表，黃捷擔任高雄鳳山區市議員時，徐曾發起罷免黃捷，當時罷免連署人資料及擔任黨代表時取得的黨員資料，他便存放在個人電腦手中。

去年二月間，徐尚賢聯手朱磊推動罷免民進黨立委許智傑、黃捷，徐將手中黨員名冊整理後，將黨員個資交給行動總部志工謄抄資料至黃捷罷免案提議人，並在上面蓋用領銜人黃晃枝印章。

事後徐再將罷免黃捷時取得的個資交給朱磊，兩人製作罷免立委許智傑的提議人名冊，由朱磊在領銜人欄位用印後交給中選會，首次送件因距離成案門檻仍有差距，兩人便再請志工加強偽簽名冊，讓罷免案達標。

高雄地院審理期間，徐尚賢坦承將國民黨黨員名冊交「雙罷劫」活動志工謄寫。補件階段涉及偽造孫姓提議人部分則否認犯行，辯稱是孫的親朋好友遞交，可能別人偽簽。

法官認定，罷免黃捷部分，徐尚賢共指示志工偽造一一一名提議人名冊，許智傑部分則偽簽二六二人資料，考量他對於第一階段罷免時犯行認罪，依非法利用個人資料罪判刑；偽造孫女簽名部分，判刑五月，得易科罰金，未宣告緩刑。至於朱磊，因證據不足判無罪。

徐尚賢 罷免 黃捷

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