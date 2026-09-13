張俊傑電子手鐶遭破壞 檢警再拘提1男子釐清

台南市一名女子對男律師提告指出對方傳訊「去死、下地獄去吧、不要在路上讓我看到你、把你的裸照上給全國看」等，還用她的身分證字號查詢醫院掛號紀錄，台南地檢署將律師緩處分起訴；民事部分，台南地院判決律師應賠償10萬元、1萬元。可上訴。

2026-09-13 10:20