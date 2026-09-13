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張俊傑電子手鐶遭破壞 檢警再拘提1男子釐清
無黨籍立委高金素梅助理張俊傑逃匿案，檢警追查電子手鐶遭破壞案情，今天拘提潘姓男子到案，預計明天移送台北地檢署複訊，釐清案情。
高金素梅涉詐領助理薪資等超過新台幣787萬元；張俊傑被控與高金素梅共同詐領助理補助費，另利用多族群協會詐領政府機關及國營事業補助款超過933萬元等案。北檢6月依貪污等罪起訴24人，並對高金素梅、張俊傑分別求刑12年6月以上、16年以上徒刑。
張俊傑偵查期間遭檢方聲請羈押禁見獲准，全案移審台灣台北地方法院後，張俊傑稱病請求交保獲准，但張俊傑的電子手鐶6日深夜發出低電量告警，北院通知司法警察緊急拘提無著，事後發現電子手鐶已遭破壞丟棄，張俊傑下落不明。張俊傑已遭通緝到民國148年1月21日，並被告發涉毀損公物罪。
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