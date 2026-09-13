小琉球租機車騎2分鐘就摔！輪胎磨平害女永久失嗅覺 業者判5月

屏東縣琉球鄉黃女經營機車出租行，未發現機車輪胎胎紋磨平且多處簾布層已露出，機車出租給陳姓女遊客，陳姓女遊客騎機車載友人，未料從民宿出發騎約2分鐘，行經下坡路段，後輪打滑失控摔車，友人重傷，事後永久喪失嗅覺。屏東地院審理後，機車出租行黃女犯過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，2025年6月3日上午，黃女將機車出租給陳姓女遊客，當天中午12時37分陳女騎車搭載友人，從民宿出發後行經下坡路段，發現後輪異常打滑，隨即煞車，車頭仍劇烈搖晃失控，兩人連人帶車倒地。事後發現，機車後輪過度磨損，胎紋幾乎磨平，多處露出輪胎內部簾布層。

判決指出，車禍造成後座女遊客重傷，外傷性腦出血、兩膝挫傷、頭部外傷併顱骨骨折及顱內出血，嗅味覺喪失。騎士陳女則是腳踝、右手肘受傷。

屏檢將機車行負責人黃女依過失傷害罪起訴，法院審理認定，女遊客受傷後持續嗅覺喪失，多次門診治療及檢查仍無法恢復，距受傷已逾半年，持續治療依臨床經驗評估「嗅覺功能恢復可能性極低」，認定構成嗅覺功能毀敗，依過失傷害致人重傷罪判刑。

判決指出，機車出租業者黃女，本應注意出租機車輪胎胎面磨耗時更應更換輪胎，以免胎紋深度不足影響行車安全，考量犯後坦承犯行，判處過失傷害致人重傷罪處有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。