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南投果農為護高麗菜...持改造獵槍趕山豬！觸犯槍砲罪 二審獲緩刑4年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣蔡姓果農因其栽種的高麗菜等農作物，時常遭山豬破壞，從不詳人士處取得一把改造長槍、工業底火等物品防身驅趕。警方持搜索票查獲後，蔡男被依槍砲罪起訴。一審考量其情堪憫恕而酌減刑度，判處有期徒刑2年；案經上訴，台中高分院近日審結，法官駁回上訴維持原刑度，但宣告蔡男緩刑4年，期間須付保護管束，接受法治教育課程。

檢警調查，蔡男明知未經許可不得持有具殺傷力的槍枝，卻自2023年某日起，自不詳人士處取得一把可發射金屬或子彈改造長槍，將槍枝藏放在南投縣埔里鎮某段土地上的自家工寮內。

2024年12月23日上午7時許，警方持南投地方法院核發的搜索票前往工寮搜索，當場扣得該把長槍，並搜出西得釘工業底火15個、金屬彈珠4個及通槍條等物品，遂將蔡男移送法辦。經刑事局鑑定，該扣案長槍擊發功能正常，具有殺傷力。

南投地院審理時，蔡男對非法持有槍枝坦承不諱，法官審酌蔡男以務農為生，且有原住民友人作證指出，蔡男因種植水果、高麗菜時常遭山豬啃食破壞，有時會請有獵槍執照的人幫忙驅趕山豬。

法官認為，該扣案長槍構造簡單，且隨槍扣得的工業底火與鋼珠經鑑定無殺傷力，認定蔡男持有槍枝的目的應是為了驅趕山豬，與一般用於傷害他人生命、財產安全的犯罪動機不同。考量若依法定最輕本刑3年以上論處，有「情輕法重」之虞，足以引起一般人寬憫，依刑法第59條規定酌減其刑，判刑2年，併科罰金6萬元。

全案上訴至二審，台中高分院近日審結，法官認同一審認事用法，將上訴駁回，但二審考量相關情狀後，給予蔡男自新機會，宣告蔡男緩刑4年，緩刑期間付保護管束，命其應於判決確定後1年內，接受執行檢察官指定的法治教育課程2場次，全案仍可上訴。

南投縣蔡姓果農持改造長槍驅趕山豬，台中高分院近日審結，宣告緩刑。聯合報系資料照
南投縣蔡姓果農持改造長槍驅趕山豬，台中高分院近日審結，宣告緩刑。聯合報系資料照

南投 高麗菜 山豬

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