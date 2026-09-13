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高雄「雙罷劫」負責人徐尚賢拿國民黨黨員名冊偽造連署 認罪換緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨黃復興黨部黨代表徐尚賢發起罷免民進黨立委許智傑黃捷「雙罷劫」活動，卻偽造連署書、提議人名冊，他與另名發起人朱磊被依個資法、偽造私文書等罪起訴，法院審理期間，徐承認多數犯行，僅對偽造孫姓提議人部分否認犯行，法官審酌，認罪部分判有期徒刑2年，緩刑5年，並支付公庫30萬元，褫奪公權2年，未認罪部分處5月徒刑，得易科罰金，未宣告緩刑，朱磊無罪。

檢調查出，徐尚賢曾於2017年至2023年間擔任國民黨黃復興黨部的選任黨代表，黃捷擔任高雄鳳山區市議員時，徐也曾發動過罷免黃捷行動，當時罷免連署人資料及擔任黨代表時取得的黨員資料，他便存放在個人電腦手中。

去年2月間，徐尚賢聯手朱磊推動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「雙罷劫」行動，徐先將取得的黨員名冊整理後，謊稱取得當事人同意，將黨員個資交給行動總部志工謄抄資料至黃捷罷免案提議人，並在上面蓋用領銜人黃晃枝印章。

事後徐再將2020年罷免黃捷取得的個資交給朱磊，兩人依當時黃捷罷免案留下的民眾個資，製作罷免立委許智傑的提議人名冊，由朱磊在領銜人欄位用印後交給中選會，首次送件因距離成案門檻仍有差距，兩人便再請志工加強偽簽名冊，功讓罷免案達標。

但最後因罷免黃捷、罷免許智傑牽涉多件死亡連署，中選會查對時，罷免許智傑有28名提議人已於提議前死亡，甚至有提議人已死亡17年；罷免黃捷則有183人提議前死亡，其中有提議人已死亡6年，因連署涉及偽造，中選會便發函請檢調查辦，徐尚賢、朱磊被雄檢依偽造私文書、違反個資法等罪起訴。

高雄地院審理期間，徐尚賢出庭前多次在庭外喊話會「抗辯到底」，但他於法庭內，則坦承將國民黨黨員名冊交給「雙罷劫」活動志工謄寫，且均未取得當事人同意，補件階段涉及偽造孫姓提議人部分則否認犯行，辯稱是孫的親朋好友遞交，可能是別人偽簽。

但法官依據孫女證詞，認為她早於30年前就搬至台北市內湖區，提議人名冊記載的戶籍地，也不是她正確戶籍地址，而提議人名冊所填資料卻與徐尚賢電腦留存資料一致，可見是有人自徐電腦資料抄錄而來

法官認定，罷免黃捷部分，徐尚賢共指示志工偽造111名提議人名冊，許智傑部分則偽簽262人資料，考量他對於第一階段罷免時犯行認罪，依非法利用個人資料罪，合併判刑2年，緩刑5年，支付公庫30萬元；偽造孫女簽名部分，判刑5月，得易科罰金，未宣告緩刑。

至於朱磊，法官則認為他未參與電腦名冊的繕打製作，檢方所舉證據尚不足以證明朱磊主觀上可知名冊涉及偽造，判朱磊無罪。全案仍可上訴。

高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違個資法、偽造文書被法院判刑2年，因認罪獲宣告緩刑，但未認罪部分則判5月徒刑，得易科罰金。本報資料照片
高雄雙罷劫負責人徐尚賢涉違個資法、偽造文書被法院判刑2年，因認罪獲宣告緩刑，但未認罪部分則判5月徒刑，得易科罰金。本報資料照片

高雄 國民黨 罷免 徐尚賢 許智傑 黃捷 民進黨

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