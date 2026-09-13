快訊

人口探底／婚育代價太高逼退下一代 不婚不生反成合理選擇

Fed下周升息機率逼近9成！「Fed傳聲筒」示警不只升1次 市場押明年6月前至少3次

印尼客輪載241人爪哇海失聯！出事前遇惡劣天候 搜救隊急赴最後位置

聽新聞
0:00 / 0:00

質疑大學女室友偷用洗髮精！她聊天一句話惹官司 判賠1000元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

潘姓女學生與朱姓女學生之前是台南市一所私立科技大學宿舍室友，潘女提告稱朱女3度說同學的沐浴乳及洗髮精減少，疑似是被潘女偷偷使用，求償10萬元；法院認定，先前2次難認朱女確實有說，第3次因有同學作證，判決朱女與法定代理人應連帶賠償1千元。可上訴。

潘姓女學生提起請求侵權行為損害賠償訴訟指出，她2024年10月與朱姓女學生原是大學宿舍寢室室友，但朱女卻在寢室向4名同學陳稱黃姓女室友的沐浴乳減少，疑似是被潘女使用；同年12月，朱女又向楊姓女室友及另一名學生稱楊女洗髮精減少，也疑似是潘女使用。

潘女認為，朱女侵害她的名譽權共有3行為，請求賠償非財產上損害各5萬元、4萬元及1萬元；因朱女未成年，謝姓女子為其法定理人，請求謝女與朱女連帶負損害賠償責任。

朱女抗辯，2024年10月討論時，並沒有提及潘女姓名，也沒有提到潘女使用沐浴乳，當時在場者沒有陳姓女同學；同年12月間，也都沒有潘女所指控行為，請求駁回告訴。

台南地院台南簡易庭指出，依據少年法庭裁定，並無積極證據足資證明朱女有誹謗情事，諭知不付審理；且翁姓女證人出庭證稱，她們寢室4人曾到潘女寢室，詢問潘女有無不慎使用他人沐浴乳或洗髮精，潘女說「沒有」就離開了，並沒有印象聽聞朱女有相關言論。

其次，楊姓女學生出庭證稱，因時間久遠，不記得朱女有說過自己的洗髮精減少，疑似是被潘女使用，她也不記得有無發生洗髮精減少情形；至於另一名女學生出庭，則證稱朱女確實有說，潘女又在宿舍偷用楊女的洗髮精，朱女在懷疑潘女。

法院表示，潘女所指稱朱女的行為一、行為二，均難採信為事實，但所主張朱女的行為三，堪信為真實，客觀上足以貶損社會上對於潘女評價，應屬對於名譽權侵害，使潘女精神上受有痛苦；審酌雙方均未成年、目前仍為學生，朱女行為三僅陳述個人懷疑而非指摘竊取等。

另外，朱女在審理時表明，已在班級同學LINE群組中，對於自己所陳述內容，直接或間接導致他人誤認潘女竊取他人物品，表示歉意；法院認為，應可回復潘女名譽，減少精神上所受痛苦，認定潘女請求連帶賠償1萬元，尚屬過高，判決應以1千元為適當。

潘姓女學生提告稱朱姓女室友3度說同學的沐浴乳及洗髮精減少，疑似是被潘女偷偷使用，求償10萬元，法院判決朱女與法定代理人應連帶賠償1千元。聯合報系資料照
潘姓女學生提告稱朱姓女室友3度說同學的沐浴乳及洗髮精減少，疑似是被潘女偷偷使用，求償10萬元，法院判決朱女與法定代理人應連帶賠償1千元。聯合報系資料照

洗髮精 宿舍 室友

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

律師傳訊給她「去死、下地獄去吧、裸照上給全國看」 法院判賠11萬元

他到台南電子機台遊戲店消費...拍女店員臀部2下 判處拘役40日賠6萬元

孩子同間幼兒園、家長卻爆婚外情 嘉義男判賠30萬女方免賠

北醫助理教授抱摸女下屬噁稱「父愛」丟飯碗 逆轉獲賠81萬薪水

相關新聞

高雄「雙罷劫」負責人徐尚賢拿國民黨黨員名冊偽造連署 認罪換緩刑

前國民黨黃復興黨部黨代表徐尚賢發起罷免民進黨立委許智傑、黃捷「雙罷劫」活動，卻偽造連署書、提議人名冊，他與另名發起人朱磊被依個資法、偽造私文書等罪起訴，法院審理期間，徐承認多數犯行，僅對偽造孫姓提議人部分否認犯行，法官審酌，認罪部分判有期徒刑2年，緩刑5年，並支付公庫30萬元，褫奪公權2年，未認罪部分處5月徒刑，得易科罰金，未宣告緩刑，朱磊無罪。

質疑大學女室友偷用洗髮精！她聊天一句話惹官司 判賠1000元

潘姓女學生與朱姓女學生之前是台南市一所私立科技大學宿舍室友，潘女提告稱朱女3度說同學的沐浴乳及洗髮精減少，疑似是被潘女偷偷使用，求償10萬元；法院認定，先前2次難認朱女確實有說，第3次因有同學作證，判決朱女與法定代理人應連帶賠償1千元。可上訴。

律師傳訊給她「去死、下地獄去吧、裸照上給全國看」 法院判賠11萬元

台南市一名女子對男律師提告指出對方傳訊「去死、下地獄去吧、不要在路上讓我看到你、把你的裸照上給全國看」等，還用她的身分證字號查詢醫院掛號紀錄，台南地檢署將律師緩處分起訴；民事部分，台南地院判決律師應賠償10萬元、1萬元。可上訴。

為賺5千換1年牢飯！彰化男亂倒廢土辯肯清 遭二審打臉駁回

彰化縣張姓男子3年前為賺取區區5000元的微薄代價，引領砂石車將廢棄土方亂倒在他人農地上，一審被依違反廢棄物清理法，遭判刑1年，張男上訴辯稱「有在尋求合法清除方式」試圖求取輕判，台中高分院近日審結，認定案發迄今已逾3年，仍未動手復原，痛斥其「空言有清理意願」，駁回其上訴。

叔叔帶房仲突襲賣屋！男持棒趕人挨告 法官認「捍衛家園」判無罪確定

南投縣張姓男子，不滿叔叔未經告知，便擅自帶著房屋仲介，欲進入其合法居住的屋內丈量處分，氣得持鋁棒趕回家防衛，怒斥對方。張男叔叔事後控告恐嚇、妨害自由，一審認定，張男持球棒是基於防衛自家居住安寧的正常反應，無具體加害言論，台中高分院近日審結，駁回上訴確定。

他到台南電子機台遊戲店消費...拍女店員臀部2下 判處拘役40日賠6萬元

蔡姓男子到電子機台遊戲店消費，趁機拍打女店員臀部2下，女子報警提告，蔡辯稱是想請女店員拿飲料才拍打，已經道歉；台南地院審理時，蔡才認罪，依性騷擾罪判處拘役40日。女子再請求民事賠償60萬元，法院判決蔡應賠償6萬元。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。