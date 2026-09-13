質疑大學女室友偷用洗髮精！她聊天一句話惹官司 判賠1000元

潘姓女學生與朱姓女學生之前是台南市一所私立科技大學宿舍室友，潘女提告稱朱女3度說同學的沐浴乳及洗髮精減少，疑似是被潘女偷偷使用，求償10萬元；法院認定，先前2次難認朱女確實有說，第3次因有同學作證，判決朱女與法定代理人應連帶賠償1千元。可上訴。

潘姓女學生提起請求侵權行為損害賠償訴訟指出，她2024年10月與朱姓女學生原是大學宿舍寢室室友，但朱女卻在寢室向4名同學陳稱黃姓女室友的沐浴乳減少，疑似是被潘女使用；同年12月，朱女又向楊姓女室友及另一名學生稱楊女洗髮精減少，也疑似是潘女使用。

潘女認為，朱女侵害她的名譽權共有3行為，請求賠償非財產上損害各5萬元、4萬元及1萬元；因朱女未成年，謝姓女子為其法定理人，請求謝女與朱女連帶負損害賠償責任。

朱女抗辯，2024年10月討論時，並沒有提及潘女姓名，也沒有提到潘女使用沐浴乳，當時在場者沒有陳姓女同學；同年12月間，也都沒有潘女所指控行為，請求駁回告訴。

台南地院台南簡易庭指出，依據少年法庭裁定，並無積極證據足資證明朱女有誹謗情事，諭知不付審理；且翁姓女證人出庭證稱，她們寢室4人曾到潘女寢室，詢問潘女有無不慎使用他人沐浴乳或洗髮精，潘女說「沒有」就離開了，並沒有印象聽聞朱女有相關言論。

其次，楊姓女學生出庭證稱，因時間久遠，不記得朱女有說過自己的洗髮精減少，疑似是被潘女使用，她也不記得有無發生洗髮精減少情形；至於另一名女學生出庭，則證稱朱女確實有說，潘女又在宿舍偷用楊女的洗髮精，朱女在懷疑潘女。

法院表示，潘女所指稱朱女的行為一、行為二，均難採信為事實，但所主張朱女的行為三，堪信為真實，客觀上足以貶損社會上對於潘女評價，應屬對於名譽權侵害，使潘女精神上受有痛苦；審酌雙方均未成年、目前仍為學生，朱女行為三僅陳述個人懷疑而非指摘竊取等。

另外，朱女在審理時表明，已在班級同學LINE群組中，對於自己所陳述內容，直接或間接導致他人誤認潘女竊取他人物品，表示歉意；法院認為，應可回復潘女名譽，減少精神上所受痛苦，認定潘女請求連帶賠償1萬元，尚屬過高，判決應以1千元為適當。