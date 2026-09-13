律師傳訊給她「去死、下地獄去吧、裸照上給全國看」 法院判賠11萬元

台南市一名女子對男律師提告指出對方傳訊「去死、下地獄去吧、不要在路上讓我看到你、把你的裸照上給全國看」等，還用她的身分證字號查詢醫院掛號紀錄，台南地檢署將律師緩處分起訴；民事部分，台南地院判決律師應賠償10萬元、1萬元。可上訴。

該名女子提起請求侵權行為損害賠償訴訟指出，有男律師2024年8月間至去年8月止，以通訊軟體LINE、電子郵件等，持續傳送「去死」、「趕快去勾引妳的主任勾引你的主管，跟他們上床，妳最厲害，就是這個」、「婊X、X、下地獄去吧、我會詛咒妳一輩子」。

對方訊息還包括「不要在路上讓我看到你，不然我一定給你一巴掌」、「你一定會有報應、破婊X、 錢到位了，你腿就開了、你下輩子做妓女來還我」、「你弄，我就是把你故事跟每間公所講，互相傷害」、「你打我就把你的裸照上給全國看」等。

女子主張，她心生畏懼，且2024年11月間，對方未經她同意，使用她身分證號碼查詢她在成大醫院的掛號紀錄，侵害她的隱私權，請求對方應賠償80萬、20萬元。

該律師主張，去年7月以前行為，曾約定向女子致歉，並贈送5萬元金飾賠償和解，女子再求償，並無理由；去年7月以後行為，則以無償協助她處理性騷擾及誣告案件作為賠償，女子請求金額過高，且LINE可輕易封鎖阻隔對話，女子卻蒐證起訴，對於損害發生也有過失。

法院指出，依據台南地檢署檢察官認定男律師涉犯違反個人資料保護法、恐嚇危害安全罪嫌，因律師承認犯行且無前科紀錄，經女子同意而給予緩起訴處分，有緩起訴處分書為憑，堪認女子主張為事實；律師犯行已侵害女子、隱私權，女子自得請求其賠償所受非財產上損害。

法院指出，女子雖主張因律師行為而罹患身心疾病，但所提出的診斷證明書，卻是從2019年2月至今年3月止，僅能證明其遭受威脅、恐嚇、言語騷擾及跟蹤長達7、8年，尚難採信是因律師行為而導致；審酌雙方教育程度、經濟能力等，判決應賠償10萬元、1萬元為適當。

法院說明，至於律師抗辯餽贈金飾、為女子處理訴訟作為賠償達成和解，卻未提出雙方所書字據；其稱女子可輕易封鎖他，亦屬無稽，女子蒐證起訴，為正當行使權利。律師再聲請調閱證據，證明雙方交往多年等，均與其有無相關行為而應賠償並無關連，認定無調查必要。