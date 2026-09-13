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為賺5千換1年牢飯！彰化男亂倒廢土辯肯清 遭二審打臉駁回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣張姓男子3年前為賺取區區5000元的微薄代價，引領砂石車將廢棄土方亂倒在他人農地上，一審被依違反廢棄物清理法，遭判刑1年，張男上訴辯稱「有在尋求合法清除方式」試圖求取輕判，台中高分院近日審結，認定案發迄今已逾3年，仍未動手復原，痛斥其「空言有清理意願」，駁回其上訴。

檢警調查，2023年7月3日晚間6時50分許，張男明知自己未依法領有廢棄物清除許可文件，卻與不詳友人達成協議，收取5000元代價。隨後，張男駕駛轎車，引領另一名不詳司機所駕駛的營業貨運曳引車，載運滿車的廢土，前往彰化縣某鎮三塊相鄰土地邊界附近，張男指示司機將廢土全數傾倒在該處農地上，以此方式非法清除廢棄物。

張男圖謀私利的行為，導致該處農地遭廢土掩埋，且長期雜草叢生無法確認範圍，嚴重影響農地利用與環境衛生。環保局會同警方循線查獲後，檢方依法以違反廢棄物清理法將張男起訴。

彰化地院審認，張男正值青壯年，卻不依循正軌賺取財物，任意引領曳引車將廢土傾倒在他人農地上，事後遲未依循合法方式清除，讓廢棄物繼續留置現場製造髒亂。

法官兼衡其坦承犯行及家庭狀況等情狀，依共同犯廢棄物清理法之非法清除廢棄物罪，判刑1年，犯罪所得5000元沒收。

張男對於一審量刑感到不服，針對刑度部分提起上訴。他在庭上堅稱自己「有在尋求合法清除方式」，表達願意清理本案傾倒的廢棄物，希望能藉此請求法官從輕量刑。

台中高分院近日審結，認定此案從案發迄今已逾3年以上，張男卻始終沒有採取任何回復原狀的積極作為，張男僅是「空言有清理意願」，一審從輕裁處法定最低之刑並無苛酷之虞、符合罪刑相當原則，駁回上訴，尚未確定。

彰化縣張姓男子涉收5000元引領曳引車傾倒廢棄物，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
彰化縣張姓男子涉收5000元引領曳引車傾倒廢棄物，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

彰化 砂石車 土方

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