叔叔帶房仲突襲賣屋！男持棒趕人挨告 法官認「捍衛家園」判無罪確定

南投縣張姓男子，不滿叔叔未經告知，便擅自帶著房屋仲介，欲進入其合法居住的屋內丈量處分，氣得持鋁棒趕回家防衛，怒斥對方。張男叔叔事後控告恐嚇、妨害自由，一審認定，張男持球棒是基於防衛自家居住安寧的正常反應，無具體加害言論，台中高分院近日審結，駁回上訴確定。

判決指出，該棟位於南投市的房屋是張男父親與叔叔因繼承而共有，實際上長期皆由張男與母親具備合法權源，居住使用，雙方過去已多次因房屋遷讓問題衍生糾紛。2023年11月9日上午11時許，叔叔協同某房仲業者及法律顧問，未經知會以自備鑰匙開門入屋，準備丈量。張母自外返家撞見此景心中感到害怕，聯絡張男趕回。

張男接獲通知後，隨即駕駛轎車急煞在門口，持一根鋁棒衝入屋內三樓，憤怒指責叔叔與房仲「你們憑什麼來我家」、「膽子很大，居然想賣房屋」等語，強烈要求眾人收拾離開。叔叔與房仲等人見狀，連忙退避離開，前往附近的一間超市停車場會合。

不料，張男隨後駕車尾隨至該停車場，還將車輛停放在房仲的車後，短暫阻擋其開車離去。張男下車當面質問房仲為何要來「作怪」，房仲則急忙解釋自己，不知道產權實際情況，若事先知情地址就會先查資料。

警方獲報到場，張男見狀便自行駕車離去，檢方認定，張男持球棒與擋車行為已使人心生畏懼，依恐嚇危害安全與強制等罪起訴。

南投地院審認，張男雖持鋁棒怒斥，並未高舉球棒作勢攻擊任何人，房仲也證稱男方僅口氣兇悍但無肢體暴力。法官認定其言語僅屬憤怒之下的斥責，未達恐嚇程度，且叔叔在法庭上依法行使拒絕證言權，一審判決張男無罪。

檢方不服提起上訴，主張張男持鋁棒且有尾隨擋車行為，絕非和平處理糾紛。

台中高分院近日審結，認定張男接獲母親通知，有不認識之人擅闖，為捍衛自家居住安寧與安全，持球棒防身，威嚇入侵者，與正常人反應相當，並無實質違法性。

法官也勘驗事發畫面，確認張男在停車場，僅是為了追問房仲擅闖原由，無妨害自由或恐嚇犯意，最終駁回檢方上訴，駁回上訴，全案確定。