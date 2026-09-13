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他到台南電子機台遊戲店消費...拍女店員臀部2下 判處拘役40日賠6萬元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

蔡姓男子到電子機台遊戲店消費，趁機拍打女店員臀部2下，女子報警提告，蔡辯稱是想請女店員拿飲料才拍打，已經道歉；台南地院審理時，蔡才認罪，依性騷擾罪判處拘役40日。女子再請求民事賠償60萬元，法院判決蔡應賠償6萬元。可上訴。

判決引用台南地檢署起訴書指出，蔡姓男子去年10月初下午4時許，在台南市北區一間電子機台遊戲店消費，見女店員正在整理機台，竟徒手拍打女子臀部2下；檢方偵訊時，蔡承認拍打，矢口否認性騷擾，辯稱不是故意的，因為他需要飲料，但女店員不理他，當下有道歉。

檢方指出，依據監視器畫面，女子先在蔡姓男子機台處置放物品，當下蔡就可以口頭表達送飲料需求，蔡也承認知道不能隨意亂觸碰他人臀部，卻不以口頭呼叫而以觸碰臀部方式，顯見是基於性騷擾主觀犯意；蔡臨訟卸責，依違反性騷擾防治法提起公訴。

法院審理時，蔡承認犯行，裁定進行簡式審判程序，審酌蔡缺乏尊重他人身體自主權利觀念，並對被害人身心造成影響，兼衡蔡犯罪動機、目的、智識，未能與被害人達成和解等，依犯性騷擾防治法性騷擾罪，今年5月判決處拘役40日。

女子再提出刑事附帶民事賠償訴訟，主張蔡侵害她的人格權及性自主權，致她長期處於恐慌中、無法睡覺，精神痛苦不已，請求賠償精神慰撫金60萬元；蔡則主張，應以5萬元為合理。法院依據刑事判決，認定女子求償有據，審酌雙方學經歷、經濟狀況，判決以6萬元為適當。

蔡姓男子到電子機台遊戲店消費，趁機拍打女店員臀部2下，依性騷擾罪判處拘役40日，並應賠償6萬元。聯合報系資料照
蔡姓男子到電子機台遊戲店消費，趁機拍打女店員臀部2下，依性騷擾罪判處拘役40日，並應賠償6萬元。聯合報系資料照

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