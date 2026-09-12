拾荒女無冤無仇竟遭15公分石塊砸頭險喪命 行凶男判3年監護5年

無辜的拾荒范姓女子2024年元月某日午後，單獨坐在中壢區珠江街與長沙路口旁階梯休息時，竟無端慘遭大石塊重擊頭部嚴重出血病危，桃園地院審理認為，行凶的蔡男有殺人故意，依殺人未遂罪判處有期徒刑3年，並於刑前施以監護5年，可上訴。

判決指出，41歲蔡姓男子2024年1月3日下午2時59分，騎車行經桃園市中壢區珠江街、長沙路口，看到范姓拾荒女坐在路口旁階梯休息，雙方並不認識，也無任何衝突，蔡男卻從腳踏墊拿出一顆長約15公分的石塊，朝范女頭部扔擲。

范女遭石塊擊中倒地，造成頭部外傷合併右側硬膜下出血，以及左側頭皮撕裂傷，緊急送醫接受頭皮縫合手術，並因顱內出血入住加護病房觀察，一度發布病危通知，所幸經治療後保住一命。

法院審理時，蔡男承認拿石頭丟向范女，但否認具有殺人故意，辯稱當時是朝范女身體方向丟，並非刻意攻擊頭部，而且丟完就騎車離開，沒有繼續攻擊，應該只構成傷害罪。

法官勘驗現場監視器畫面，發現蔡男與被害女距離甚近，甚至刻意高舉大石朝女子頭部攻擊，力道相當猛烈，足以致人於死，因此認定其主觀上具有明確的殺人犯意，不採信辯護人說詞。

合議庭審理認為，被告蔡男與被害范女素不相識、無任何衝突，竟以兇殘手段攻擊無辜民眾，且犯後未與被害人達成和解，態度難謂良好。不過，經醫療機構鑑定，蔡男行為時，因思覺失調症等精神疾病，致其辨識行為違法及控制能力顯著減低，依法減輕其刑。

合議庭考量蔡男過去曾有多次暴力紀錄且中斷用藥多年，再犯與危害公共安全風險極高，法院最終依殺人未遂罪判處有期徒刑3年，並依規定宣判於刑之執行前，令入相當處所施以監護5年，以達個人治療與社會防衛之效。