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攸關3千人用水…男狀告水公司占用 要拆除地上水泥及地下水管判決出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子控訴白河關子嶺共有土地上遭自來水公司擅自鋪設5平方公尺水泥外，地下埋設1平方公尺自來水管而提告，請求拆除水泥、自來水管，並將土地騰空返還，惟該管線連接加壓站，攸關當地3千人用水，法院現勘後判水公司應拆除水泥路面，另主張拆除水管權利行使已有濫用之情而駁回。

陳主張，自來水公司第六區管理處未通知且未經同意，擅自在其共有土地上鋪設水泥地，並在土地內埋設自來水管，屬無權占有，依法請求水公司拆除水泥及自來水管，並將占用土地騰空返還他及全體共有人。

同時，他提供相關土地國土測繪圖資及空照圖，指該土地確有與公路聯絡並非袋地，且質疑水公司於1979年間申請關子嶺地區供水計畫，後經原省府建設廳於同年底核定准予備查，當時申請及其使用土地地號不符。

自來水公司第六區管理處主張，該水泥非單獨物，也非所謂地上物，已與土地附合而成為土地成分，自無法以此占有該土地。該土地本鄰接道路，且依現狀，任何人均可能利用該土地通行，或為如停車、經過等短暫使用；如認水公司在土地上鋪設水泥，屬無權占有，水公司應有袋地通行權。

管理處強調，為改善改制前台南縣關子嶺地區供水而設置第一加壓站，主要供給白河區六溪里、關子嶺沿線等住戶民生及溫泉業者營業用水使用，據去年1月六溪里等4里人數計3042人，若自來水管線拆除，將使住戶民生用水及溫泉業者營業用水受到嚴重影響，損害公益甚鉅。

管理處主張，埋設前開管線符合自來水法必要性要求，且依自來水法相關規定，陳及其他共有人即應負有容忍義務，且水管選擇使用土地最短路徑，面積僅1平方公尺，此使用範圍影響陳權益最小。

柳營簡易庭指出，陳為土地所有權人，水公司在該土地上鋪設水泥地使用，而水公司占有土地並無正當權源，陳請求水公司拆除水泥路面，自屬權利正當行使。

至於該土地下所埋設水管，直徑44公分，是連接加壓站供台南白河及關子嶺居民用水及當地溫泉業者使用，且埋設位置雖有經過該土地，且該位置是連接南側水管最近距離，而占用到土地僅1平方公尺，經院方現場勘驗明確。

柳營簡易庭審酌，若拆除該自來水管線對該地區居民生活及經濟影響甚鉅，且土地使用地類別為交通用地，本應供交通使用，而現均為雜草，實際並未做任何使用，陳主張拆除水管權利行使應已有濫用之情，為法所難許。

柳營簡易庭指出，若拆除該自來水管線對地區居民生活及經濟影響甚鉅，且土地使用地類別為交通用地，本應供交通使用，而現均為雜草，實際並未做任何使用，陳主張拆除水管權利行使應已有濫用之情，為法所難許。聯合報系資料照
柳營簡易庭指出，若拆除該自來水管線對地區居民生活及經濟影響甚鉅，且土地使用地類別為交通用地，本應供交通使用，而現均為雜草，實際並未做任何使用，陳主張拆除水管權利行使應已有濫用之情，為法所難許。聯合報系資料照

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