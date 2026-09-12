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陳姓犯嫌涉助張俊傑逃匿 遭移送北檢複訊

中央社／ 台北12日電

台灣台北地方檢察署昨天指揮警方拘提涉協助無黨籍立法委員高金素梅助理張俊傑逃匿的陳姓男子，今天上午依藏匿人犯等罪移送北檢複訊。

高金素梅涉詐領助理薪資等超過新台幣787萬元；張俊傑被控與高金素梅共同詐領助理補助費，另利用多族群協會詐領政府機關及國營事業補助款超過933萬元等案。北檢6月依貪污等罪起訴24人，並對高金素梅、張俊傑分別求刑12年6月以上、16年以上徒刑。

張俊傑偵查期間遭檢方聲請羈押禁見獲准，全案移審台灣台北地方法院後，張俊傑稱病請求交保獲准，但張俊傑的電子手鐶6日深夜發出低電量告警，北院通知司法警察緊急拘提無著，事後發現電子手鐶已遭破壞丟棄，張俊傑下落不明。張俊傑已遭通緝到民國148年1月21日，並被告發涉毀損公物罪。

北檢循線查出周姓男子涉提供交通工具，協助張俊傑逃匿，周姓男子已遭羈押，而張俊傑利用周姓男子提供的交通工具到高雄市後，由陳姓男子接應。

台灣台北地方檢察署11日指揮警方拘提涉協助無黨籍立法委員高金素梅助理張俊傑逃匿的陳姓男子，12日上午移送北檢複訊。中央社
台灣台北地方檢察署11日指揮警方拘提涉協助無黨籍立法委員高金素梅助理張俊傑逃匿的陳姓男子，12日上午移送北檢複訊。中央社

張俊傑 北檢 高金素梅

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