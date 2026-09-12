她買3665萬預售屋已繳988萬 貸款沒辦成遭解約366萬沒了

凌女花3665萬元買新竹預售屋，已繳近988萬元，卻因貸款沒辦成遭建商解約，建商要沒收總價15%、共549萬7500元違約金。新竹地院認為金額太高，降為366萬5000元，判建商返還凌女621萬7756元。

判決書指出，凌女2023年6月購買某建案，房地總價3665萬元，到去年9月已繳988萬2756元。建商取得使用執照後，通知她在20個工作天內完成銀行貸款。

凌女原本向A銀行申請貸款，但銀行之後不願承作，她趕緊改找B銀行。建商一度通知她可在1個月內完成貸款，後來雙方因延後過戶切結書談不攏，期限又縮短成3天。

凌女主張，B銀行當時已評估可貸約6成，她只要補足差額就能繼續買房，沒想到建商先一步解約。建商則認為，凌女一直沒完成正式申貸程序，也未在期限內繳清原本預定貸款的2567萬元，因此依約解約，並沒收總價15%、549萬7500元。

法官認為，凌女確實沒有在期限內完成貸款。當時B銀行只是完成徵信，還沒有完成估價、確定核貸金額及對保等程序，因此建商解約有依據。

不過法官也認為，凌女不是惡意不付款，她已經繳了近988萬元，解約前仍持續找銀行辦貸款，顯示確實想把房子買下來。若直接沒收549萬7500元，金額過高，因此將違約金從房價15%降到10%，也就是366萬5000元。

凌女已繳988萬2756元，扣掉366萬5000元違約金後，新竹地院判建商應返還621萬7756元，其餘請求駁回，全案仍可上訴。