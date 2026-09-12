第三級保育類動物「長鬃山羊」慘遭宰殺 4000元上網就買得到

越南籍陳姓移工上網花4000元買入1隻遭獵殺、屠宰的第三級保育類動物「長鬃山羊」，因事後又想以4500元轉手，未料面交當天隨即被警方查獲，住處內又發現另隻同遭屠宰的山羌，檢方以陳犯嫌明確，偵結依野生動物保育法非法買入保育類野生動物罪嫌起訴他。

檢警調查，陳男2025年透過臉書，以4000元向另名身分不詳的同鄉購買已屠宰的1隻台灣長鬃山羊（重約10.公斤），後來又有其他人在臉書兜售長鬃山羊，黃姓民眾發現後主動洽談、相約面交，並同時報案請警方陪同到場。

同年11月3日，陳男依約到大里區準備面交，警方當場扣得他持有的長鬃山羊，當天再經陳男同意下，到其大里區住處內搜索，又發現另1隻已屠宰的山羌（重約6.6公斤。）

檢方訊時，陳男坦承購買長鬃山羊，再轉售給另名不詳人士，當天到場面交才被警方查獲，但矢口否認違反野保法，辯稱他不知道長鬃山羊是保育類動物。

檢方並根據扣案的長鬃山羊、山羌，以及陳男在臉書上購買、販賣等刊登訊息、對話紀錄，認定他犯嫌明確。

檢方認為，陳男先是以4000元購入長鬃山羊，之後再以4500元轉售不詳人士，因面交時被警方查獲才未果，但他買入長鬃山羊的行為，已改當野生動物保育法非法買入保育類野生動物罪嫌，依法起訴他。