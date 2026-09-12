80歲阿公與3男公園賭骰子 每把20元起跳被逮全判刑

新竹80歲陳姓阿公與曾男等4人，今年5月在建國公園拿碗公、骰子比大小，每把下注20至100元，遭警方當場查獲。法官認定4人均觸犯公然賭博罪，分別判罰1000至4000元，陳男因已滿80歲依法減刑。

判決書指出，曾男、施男、陳男及柯男4人，今年5月29日上午11時19分許，在新竹市東區建國公園內，以骰子及大碗公作為賭具，對賭骰子點數大小，每次輸贏金額約20元至100元不等，警方到場後當場查獲。

警方並扣得碗公1個、骰子4顆、1盒共12顆骰子，以及現場賭資200元。另從4人身上分別查扣5萬10元、3萬725元、7900元及3065元現金，但4人均稱這些錢並非賭資。

曾男、陳男及柯男在警詢、偵查及法院調查時均坦承犯行，施男則否認賭博，辯稱自己只是在旁觀看，負責「顧大碗公」，並未下注。

法官調查，另外3人均指證施男也是參與賭博的賭客，且彼此原本互不相識、沒有嫌隙，沒有故意誣陷施男的動機。警方密錄器畫面也顯示，員警抵達現場時，施男才將現金收入口袋，因此認定他確實參與賭博，其辯詞只是卸責之詞。

法官審酌4人在公共場所公然賭博，助長投機及僥倖心理，影響社會善良風俗，但下注金額不高、賭博時間也不長。其中曾男、陳男及柯男犯後坦承，施男則否認犯行；另陳男犯案時已滿80歲，依法減輕其刑。

新竹地院依公然賭博罪，判曾男罰金2000元、施男4000元、陳男1000元、柯男2000元。碗公、骰子及現場賭資200元沒收；至於4人身上其餘現金，法院認為無證據證明屬賭資或犯罪所得，因此不予沒收。全案仍可上訴。