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55萬元包辦偷渡 通緝犯搭漁船從中國大陸入境澎湖

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

通緝犯林姓男子為從中國大陸偷渡回台，豪砸55萬元雇用許男、王男及俞姓漁船船長，由俞男駕駛漁船至指定海域接應入境澎湖，並由許、王兩人安排飯店藏匿及後續轉運，澎湖地院一審依入出國及移民法等罪，分別判處許男1年、俞男6月徒刑，檢方不服量刑過輕提起上訴，但遭高雄高分院駁回。

判決書指出，林姓通緝犯先前因案潛逃至中國大陸，遭台中地檢署發布通緝，2023年7月下旬，林男聯繫許男安排偷渡，許男隨即找來王男與船長俞男合謀，眾人約定由王男聯繫中國籍船長「大鵰」載運林男至指定海域，再由俞男於同年7月30日駕駛漁船出海會合，將林男藏於船艙內，於8月1日深夜返回馬公漁港規避安檢入境。

林男抵達澎湖後，先由王男以自身名義租用渡假村房間供其躲避，次日再由許男出面至另一間飯店訂房供其住宿。8月5日王男甚至將自己的身分證交給林男，讓林購買前往嘉義布袋的船票，但林男在登船前因安檢人員察覺有異而放棄搭乘，搭乘許男駕駛的車輛逃逸，事後王男、俞男及許男分別獲取12萬元、20萬元及12萬元報酬。

高雄地檢署與海巡署澎湖查緝隊循線偵破後提起公訴，澎湖地院一審判處王姓男子有期徒刑1年、俞姓船長有期徒刑6月、許姓男子有期徒刑1年。

澎湖地檢署檢察官不服提起上訴指出，俞男駕船載運為偷渡關鍵，許男則貫穿整體犯行且為重複犯案，且許男以自身身分證為林男訂房供其入住，無異於交付身分證供冒名使用，應另構成違法戶籍法，原審量刑顯然過輕，請求撤銷改判至少3年6月以上有期徒刑。

高雄高分院合議庭審理後認為，許男以自己名義為他人訂房並出示身分證登記，始終未將證件交付給林男持有或行使，不符戶籍法構成要件，且原審已充分考量被告等人的前科素行、犯罪分工、坦承犯行之態度及經濟狀況等一切情狀，並未逾越裁量範圍或違反罪刑相當原則，因此維持原判。

高雄高分院。聯合報系資料照
高雄高分院。聯合報系資料照

通緝 偷渡 澎湖

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