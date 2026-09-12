結合6大國營事業 最高檢察署創意反賄選融入日常

柴米油鹽醬醋茶、油電糖水是日常，最高檢察署跨界結合台糖、台電、台灣中油、台水、台灣菸酒及台鐵6家國營事業，將反賄選資訊融入民眾日常生活，展現法治宣導創意。

因應115年九合一選舉將屆，最高檢察署、台灣高等檢察署、台北、新北、士林地方檢察署昨天晚間在台北市信義威秀中庭徒步區，共同舉辦「民生相挺、反賄有你」反賄選誓師暨聯合宣導活動，邀集中央、地方機關及檢、警、調、廉等選舉查察團隊共同參與。

此外，經濟部、財政部及交通部攜手6家國營事業，運用與民眾日常生活密切相關商品、服務與通路，擴大宣導觸及。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，選舉跟生活有密切關係，所以不要被金錢、賭盤、假訊息及境外勢力介選，影響選舉公平、公正；法務部已全面動員，結合所有反賄、查賄團隊，從預防到執法，守護公平、乾淨選舉。

他說，民眾如果發現賄選或其他選舉不法情事，一定要勇於檢舉，最高獎金新台幣2000萬元，大家一起來守護民主選舉。

最高檢察署代理檢察總長徐錫祥指出，特別感謝威秀影城大力相挺，最高檢「2026反賄選愛臺灣」公益宣導影片，將在影廳強力放送，讓更多年輕朋友及影迷看到反賄決心；也謝謝3部會所屬6家國營事業投入公益，將反賄宣導印在台鐵便當、鹼性水、咖啡等民生商品上，讓守護民主種子深入民眾日常生活。

經濟部政務次長何晉滄表示，廉政與反賄不是冷冰冰的法律條文，而是每一位公民在日常生活中對公平正義的實踐，任何不正當利益，都不應影響人民手中神聖且獨立的選票；唯有杜絕金錢干擾，民主才能真實反映人民心聲。

交通部主任秘書沈慧虹說，檢舉賄選獎金最高是2000萬元，2個千萬，第一個「千萬」不要買票、第二個「千萬」不要賣票，「千千萬萬要讓我們珍貴的民主價值延續下去」。

財政部處長陳建利則表示，公平選舉是民主制度基礎，要全民反賄選，才能守護民主生活，財政部所轄台灣菸酒公司，與最高檢察署合作，結合反賄選元素，推出限量聯名款啤酒花氣泡水，希望為反賄選活動注入一股正向能量。