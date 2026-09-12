基隆乾泰豐綁標案 前區長傅俊昇收押

基隆「乾泰豐」綁標弊案，前區長傅俊昇涉貪汙圖利收押禁見。記者游明煌／翻攝

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」綁標弊案前天發動第二波搜索，搜索中正區公所等六處，並到市府都發處調卷。約談中正區前區長傅俊昇等四名公務員，前晚及昨天凌晨檢方複訊聲押傅俊昇、陳姓技士，法官以涉犯貪汙治罪條例圖利嫌疑重大，且有逃亡及串證之虞，裁定兩人收押禁見；廖姓課長、陳姓秘書分別諭知卅萬、五萬交保。

「乾泰豐」營造公司負責人何沛紳被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員指定廠商，並以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工程。

七月首波大規模約談廿四人，議員曾紀嚴、基市工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約聘僱員楊鴻祺、何沛紳、會計洪美香等五人，涉犯貪汙治罪條例的違背職務與不違背職務行收賄、圖利、公務員財產來源不明與違反政府採購法等罪，聲押禁見獲准，另傅俊昇當時廿萬交保，案發後改調技正。

檢調從在押被告手機通訊軟體對話訊息與相關資料擴大偵辦，前天二度約談傅俊昇、從都發處跟傅到區公所經建課的陳姓代理技士、陳姓祕書、廖姓經建課長等四名公務員，另約談一名廠商到案，並提訊在押何沛紳共六人檢方複訊。

基隆地院指出，經法官訊問後，傅俊昇涉犯貪汙治罪條例圖利罪、違背職務收賄罪及刑法洩密罪嫌；陳姓技士涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌，都犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑，且有逃亡及串證之虞，裁定羈押並禁止接見通信。