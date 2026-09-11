不爽同事跟前女友過從甚密！北市清潔員一拳打死人 士檢起訴過失致死

50歲蕭姓環保清潔員疑不滿47歲于姓同事與他前女友過從甚密，竟在搭于男車輛返回員工宿舍後當面質問，不滿被回「我沒有必要回答」憤而揮拳，于男被打一拳向後倒地、後腦重創，經送醫搶救4天後傷重不治。士林地檢署今偵查終結，依傷害致死罪起訴，全案由國民法官法庭審理。

起訴指出，蕭男與于男均任職在大同區某環保清潔公司，兩人是同事關係，今年5月26日凌晨0時58分，蕭男在大同區民族西路巷內的公司宿舍外質問于男，是不是跟他的鄭姓前女友在一起，于男回「我沒有必要回答」，蕭男一時情緒失控，出手揮拳。

于男左臉挨揍，重心不穩向後倒地，後腦撞擊柏油地面倒地不起，在附近目擊的另名員工見狀，連忙喊「趕快送醫」，蕭男隨後將于男送北市立聯合醫院中興院區，惟于男因小腦及腦幹出血等重創，同年5月30日深夜23時32分不治。

士檢偵結，認定人體頭部脆弱，朝面部施力揮拳極易導致倒地撞擊頭部造成死亡，蕭男客觀上應能預見，且當時並無不能注意的情事，儘管家屬提告認為蕭男涉犯重傷害致死罪，但參酌蕭男僅出手1次，且事後協助被害人送醫，難認有重傷害的主觀犯意，依傷害致死罪起訴，全案採國民法官法庭審理。

北市大同區今天5月發生傷害致死案，蕭姓環保清潔員疑不滿于姓同事與他前女友過從甚密，質問後出一拳毆打，于男向後倒地送醫不治。記者翁至成／翻攝