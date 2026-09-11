快訊

空軍志航基地驚傳地下油堡起火！包商墜地全身90%燒燙傷 命危搶救中

跨過50歲家族魔咒！蔣友柏生日求婚助理成功 昔嗆舊愛關穎「全是大便」

北市中正區1女腹部中彈血濺家門…疑丈夫埋伏下毒手 鄰居曝相處內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

郭再欽涉土地詐貸被訴 法官撤銷科技監控惹議 檢方今下午提抗告

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

民進黨前中執委郭再欽涉台南學甲爐渣案一審被判8年半，另涉土地詐貸案上月底偵結起訴，台南地院裁定他本月3日起限制出境出海8月，另科技設備監控予以撤銷，外界質疑有差別待遇，台南地院今上午鄭重澄清，惟台南地檢署下午隨即對此裁定，依法提起抗告。

郭再欽因詐欺等案件，檢方於偵查中命他自今年4月5日起至9月4日止延長受科技設備監控，案經檢方起訴後，8月31日繫屬台南地院。郭再欽移審後，台南地院於本月3日對其強制處分，撤銷其科技監控，裁定限制出境出海8月。

台南地院表示，郭再欽於偵查中雖僅坦認他與同案被告陳順慶就「興業段8筆土地」與宸峰公司簽訂總價款為1億8848萬4890元的不動產買賣合約書；另其與同案被告蔡清旭商談後，就「興業段9筆土地及其上建物」由明祥馨公司與宸峰公司簽訂總價款為1億2487萬7370元不動產買賣合約書，並均知悉後續將由宸峰向銀行申請貸款等情，否認涉犯三人以上共同詐欺取財既遂及未遂等罪嫌。

依據檢察官提出起訴書內所列供述證據及非供述證據，經審視卷內事證，足認郭涉犯三人以上共同詐欺取財既遂及未遂罪嫌、使公務員登載不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

台南地院指出，郭再欽是本案議定土地成交價，及簽訂相關不動產合約書等契約之人，宸峰向銀行貸款金額非微，郭再欽所涉罪名刑度非輕，不無逃亡動機，有相當理由足認其有逃亡之虞。衡諸本案尚未完成審理程序，郭再欽為脫免罪責而逃匿高度可能性，本於比例原則，認有限制被告出境、出海必要，裁定郭再欽自9月3日起限制出境、出海8月。

台南地院審酌，郭再欽有固定住所，且其業經限制出境、出海8月，已足擔保日後審理程序進行，認無繼續命郭再欽接受科技設備監控必要，依職權撤銷其科技設備監控處分。

民進黨前中執委郭再欽涉土地詐貸案上月底偵結起訴，台南地院裁定本月3日起限制出境出海8月，另撤銷科技設備監控，引發外界質疑。聯合報系資料照
民進黨前中執委郭再欽涉土地詐貸案上月底偵結起訴，台南地院裁定本月3日起限制出境出海8月，另撤銷科技設備監控，引發外界質疑。聯合報系資料照

郭再欽 土地 詐貸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

郭再欽科技監控撤銷招疑 台南地院：法官獨立審判結果應尊重

辜仲諒澄清湖購地案判7年8月 高院裁定限制出境、科技監控再延長

涉京華城容積率案一審判刑6年半 北市前都發局長黃景茂延長境管8個月

高金素梅主任張俊傑收大陸資金發展組織 2共犯遭羈押禁見理由出爐

相關新聞

鄭天財涉貪711萬「臨時告假」未出庭 法官籲：請尊重法院

國民黨立委鄭天財遭控長年接受業者供養，涉嫌收賄711萬元讓業者掛名「辦公室特助」，並在業務上協助施壓行政機關，被依貪汙治罪條例不違背職務收賄、洗錢罪起訴。台北地院今（11）日開庭審理，鄭原本允諾到庭，卻突然以開會為由臨時告假，也讓法官呼籲「請尊重法院」。

涉京華城容積率案一審判刑6年半 北市前都發局長黃景茂延長境管8個月

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，一審判刑17年。同案被告、台北市都市發展局前局長黃景茂限制出境、出海期限將至，台灣高等法院開庭訊問後，裁定自9月14日延長限制出境、出海8個月，可抗告。

不爽同事跟前女友過從甚密！北市清潔員一拳打死人 士檢起訴過失致死

50歲蕭姓環保清潔員疑不滿47歲于姓同事與他前女友過從甚密，竟在搭于男車輛返回員工宿舍後當面質問，不滿被回「我沒有必要回答」憤而揮拳，于男被打一拳向後倒地、後腦重創，經送醫搶救4天後傷重不治。士林地檢署今偵查終結，依傷害致死罪起訴，全案由國民法官法庭審理。

郭再欽涉土地詐貸被訴 法官撤銷科技監控惹議 檢方今下午提抗告

民進黨前中執委郭再欽涉台南學甲爐渣案一審被判8年半，另涉土地詐貸案上月底偵結起訴，台南地院裁定他本月3日起限制出境出海8月，另科技設備監控予以撤銷，外界質疑有差別待遇，台南地院今上午鄭重澄清，惟台南地檢署下午隨即對此裁定，依法提起抗告。

郭再欽涉土地詐貸被訴 法官撤銷科技監控惹議…台南地院鄭重澄清

民進黨前中執委郭再欽涉台南學甲爐渣案一審被判8年半，另涉土地詐貸案上月底偵結起訴，台南地院裁定他本月3日起限制出境出海8月，另科技設備監控予以撤銷。外界質疑法官撤銷其科技設備監控認有差別待遇一事，台南地院今澄清，未摻雜、考慮其他非法律相關因素，敬請外界切勿任意揣測。

基隆乾泰豐綁標弊案 前區長傅俊昇、陳姓技士貪汙圖利收押禁見

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，繼7月收押議員曾紀嚴等5人後，昨第二波搜索並約談4名公務員，時任中正區公所區長傅俊昇、陳姓代理技士遭檢方聲押，基隆地院今開羈押庭，法官以涉犯貪汙治罪條例圖利嫌疑重大，且有逃亡及串證之虞，裁定收押禁見；廖姓經建課長、陳姓公所秘書分別諭知30萬、5萬交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。