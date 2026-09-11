郭再欽涉土地詐貸被訴 法官撤銷科技監控惹議 檢方今下午提抗告

民進黨前中執委郭再欽涉台南學甲爐渣案一審被判8年半，另涉土地詐貸案上月底偵結起訴，台南地院裁定他本月3日起限制出境出海8月，另科技設備監控予以撤銷，外界質疑有差別待遇，台南地院今上午鄭重澄清，惟台南地檢署下午隨即對此裁定，依法提起抗告。

郭再欽因詐欺等案件，檢方於偵查中命他自今年4月5日起至9月4日止延長受科技設備監控，案經檢方起訴後，8月31日繫屬台南地院。郭再欽移審後，台南地院於本月3日對其強制處分，撤銷其科技監控，裁定限制出境出海8月。

台南地院表示，郭再欽於偵查中雖僅坦認他與同案被告陳順慶就「興業段8筆土地」與宸峰公司簽訂總價款為1億8848萬4890元的不動產買賣合約書；另其與同案被告蔡清旭商談後，就「興業段9筆土地及其上建物」由明祥馨公司與宸峰公司簽訂總價款為1億2487萬7370元不動產買賣合約書，並均知悉後續將由宸峰向銀行申請貸款等情，否認涉犯三人以上共同詐欺取財既遂及未遂等罪嫌。

依據檢察官提出起訴書內所列供述證據及非供述證據，經審視卷內事證，足認郭涉犯三人以上共同詐欺取財既遂及未遂罪嫌、使公務員登載不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

台南地院指出，郭再欽是本案議定土地成交價，及簽訂相關不動產合約書等契約之人，宸峰向銀行貸款金額非微，郭再欽所涉罪名刑度非輕，不無逃亡動機，有相當理由足認其有逃亡之虞。衡諸本案尚未完成審理程序，郭再欽為脫免罪責而逃匿高度可能性，本於比例原則，認有限制被告出境、出海必要，裁定郭再欽自9月3日起限制出境、出海8月。

台南地院審酌，郭再欽有固定住所，且其業經限制出境、出海8月，已足擔保日後審理程序進行，認無繼續命郭再欽接受科技設備監控必要，依職權撤銷其科技設備監控處分。