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鄭天財涉貪711萬「臨時告假」未出庭 法官籲：請尊重法院

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

國民黨立委鄭天財遭控長年接受業者供養，涉嫌收賄711萬元讓業者掛名「辦公室特助」，並在業務上協助施壓行政機關，被依貪汙治罪條例不違背職務收賄、洗錢罪起訴。台北地院今（11）日開庭審理，鄭原本允諾到庭，卻突然以開會為由臨時告假，也讓法官呼籲「請尊重法院」。

北院於今年3月間首度開庭審理此案，當時傳喚同案被告、鄭天財國會辦公室執行長張騰龍；張當庭認罪，並證稱曾在辦公室內「親眼」看到鄭收錢。由於當時國會正值開議期間，鄭原先向法院允諾今午可到庭，不料新會期尚未開始，他卻臨時請假。

鄭天財委由律師代打，法官不忍詢問鄭「何時可以出庭？」但律師無奈回應，鄭有修憲會議要開，他們也是臨時得知當事人不能出席，來不及準備答辯書狀，未來將再具狀；至於證人部分，預計聲請傳喚張騰龍、辦公室主任杜雯燕及業者等10人。

庭訊不到20分鐘即結束，法官庭末也語重心長地提醒，法院尊重鄭天財執行職務，但也請委員尊重法院，最終訂10月22日再行開庭。

檢方起訴，鄭天財從2020年12月起陸續透過張騰龍等人介紹結識業者，以「贊助鄭天財參與原住民豐年祭」等活動為名義，將錢轉帳至張名下帳戶或交付現金，定期給付1至10萬元不等賄款給鄭天財。

至於行賄者則可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，若業者有業務需要與行政機關進行協調時，鄭就會出面提供協助。

檢方指控，鄭天財長期接受9名業者供養，讓業者掛名辦公室特助，時間長達3、4年，涉收賄金額達711萬元，依貪汙治罪條例不違背職務收賄、洗錢罪起訴鄭及張騰龍，並對鄭求刑10年以上徒刑。

藍委鄭天財（左）遭控收賄711萬元，北院今日開庭審理，他卻臨時告假未到。聯合報系資料照
藍委鄭天財（左）遭控收賄711萬元，北院今日開庭審理，他卻臨時告假未到。聯合報系資料照

鄭天財 收賄

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