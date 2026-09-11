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金門2養生館涉妨害風化 金城警查獲14人負責人送辦
金門縣金城鎮民權路2家養生館涉妨害風化，檢警執行搜索，查獲負責人、工作人員及消費客人共14人；2名負責人移送檢方偵辦，消費客人與從業人員則依社維法裁罰。
金門縣警察局金城分局今天透過新聞稿表示，此案接獲相關情資後，發現特定養生館疑以營利為目的，媒介、容留成年女子與不特定男子從事性交易，因此與金湖分局組成專案小組，經多日蒐證、分析相關事證，確認涉案場所疑有違法情事。
警方表示，後續報請金門地方檢察署檢察官指揮偵辦，持金門地方法院核發搜索票，昨天晚間前往2家養生館同步執行搜索，一舉查獲負責人、工作人員及消費客人共14人，並扣得相關贓證物。
警方指出，涉案負責人2人涉嫌違反刑法妨害風化相關規定，依法移送金門地檢署偵辦；另外，消費客人及從業人員依違反社會秩序維護法裁罰。
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