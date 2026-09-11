金門2養生館涉妨害風化 金城警查獲14人負責人送辦

無黨籍新北市議員候選人張昭隆，涉嫌利用社區發展協會5度舉辦老人共餐活動的機會，於席間發放裝有美金1元的紅包袋及蘿蔔糕賄選。新北地檢署檢察官張維貞昨指揮警調搜索張男、助理等人共6處相關處所，約談張男及相關證人共75人到案說明，複訊後依涉犯公職人員選罷法及公益侵占，罪嫌重大且有串、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

2026-09-11 13:19