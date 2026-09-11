涉京華城容積率案一審判刑6年半 北市前都發局長黃景茂延長境管8個月

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，一審判刑17年。同案被告、台北市都市發展局前局長黃景茂限制出境、出海期限將至，台灣高等法院開庭訊問後，裁定自9月14日延長限制出境、出海8個月，可抗告。

高院裁定指出，黃景茂涉犯貪汙治罪條例圖利罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯證人之虞，有滅證的事實，但無羈押必要，檢察官准以500萬元交保，並諭知限制住居、出境、出海，一審今年1月也裁定延長境管。

高院認為，因黃景茂限制出境、出海期間即將屆滿，經詢問檢察官、黃及辯護人對於延長限制出境、出海的意見，審酌全案證據資料後，認為黃一審判刑6年6月，所涉罪責非輕，有理由認為有逃亡之虞，可預期判決或執行刑度既重，則妨礙審判程序進行或規避刑罰執行可能性增加。

裁定指出，黃景茂不服一審判決提起上訴，現由高院審理中，案件尚未確定，若黃出境後未再返回接受審判或執行，也嚴重損害國家追訴犯罪的公共利益，審酌後認為仍有繼續限制出境、出海的必要。

黃景茂先前在高院訊問時，對於限制出境、出海沒有意見。不過，律師替黃辯護指出，黃擔任公務員奉公守法，沒有不良紀錄，也沒有資源逃亡，並於本案中主動到庭，認為沒有延長的必要。