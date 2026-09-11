彰化2童課輔下跪 前社福協會理事長判拘役40天

彰化某社福協會申請彰化縣府補助辦課輔活動，2名來自弱勢家庭的男童因用餐時間嬉戲，遭前協會理事長罰跪，家屬事後持影片報警，彰化地院將前理事長依犯強制罪處拘役40天。

根據彰化地方檢察署起訴書，民國113年7月31日，當時擔任協會的陳姓創辦人兼理事長及志工，看顧兒童時，因2名男童於用餐時間嬉戲，而指示2童下跪，以此方式妨害他們行動自由。其中1名男童母親取得罰跪影片後，報警處理。

案發後有網友在臉書（Facebook）張貼相關訊息，彰化縣政府社會處說明經調查確認管教方式不當，召開裁罰會議裁處罰鍰新台幣3萬元，並撤銷補助，涉案理事長已請辭。

彰化地方法院審酌被告未理性溝通、管教，而以強制手段讓孩童行無義務之事，並考量其犯後坦承犯行，已與告訴人、被害人達成和解，取得諒解等，依成年人故意對兒童犯強制罪，處拘役40天。可上訴。