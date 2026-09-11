基隆乾泰豐綁標弊案 前區長傅俊昇、陳姓技士貪汙圖利收押禁見

基隆地檢署偵辦「乾泰豐」公司承包市政府公共工程、路燈採購涉圍標、綁標弊案，繼7月收押議員曾紀嚴等5人後，昨第二波搜索並約談4名公務員，時任中正區公所區長傅俊昇、陳姓代理技士遭檢方聲押，基隆地院今開羈押庭，法官以涉犯貪汙治罪條例圖利嫌疑重大，且有逃亡及串證之虞，裁定收押禁見；廖姓經建課長、陳姓公所秘書分別諭知30萬、5萬交保。

基隆地院指出，經法官訊問後，傅俊昇涉犯貪汙治罪條例圖利罪、違背職務收賄罪及刑法洩密罪嫌；陳姓代理技士涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌，經檢察官提出相關事證犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有事實足認為有逃亡及串證之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

「乾泰豐」營造公司負責人何沛紳被檢舉綁標、圍標，並涉嫌行賄官員、勾結議員指定廠商，並以浮報價額方式承包路燈採購及搶修公共工。

首波偵辦行動，議員曾紀嚴、基市工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約聘僱員楊鴻祺、乾泰豐營造負責人何沛紳、會計洪美香等5人，涉犯貪汙治罪條例的違背職務與不違背職務行收賄、圖利、公務員財產來源不明與違反政府採購法等罪，聲押禁見獲准，另傅俊昇20萬交保，案發後改調技正。

檢調從7月查扣在押5名被告手機通訊軟體對話訊息與相關資料，全案擴大追查，昨二度約談傅俊昇、從都發處跟傅到區公所經建課的陳姓代理技士、陳姓區公所祕書、廖姓經建課長等4名公務員，昨晚到今天凌晨以涉犯貪汙治罪條例圖利等罪嫌送檢方複訊，另約談1名廠商到案，提訊在押何沛紳，共6人到案釐清。

昨晚10時陳姓祕書先諭知5萬元交保。檢方漏夜訊問到今天凌晨，傅俊昇、陳姓代理技士兩人聲押，廖姓經建課長30萬交保。