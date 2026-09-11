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自稱能修瑪莎拉蒂…桃園車行老闆「修完引擎全毀」 還拿淘寶貨充原廠

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園大溪某車行的吳姓負責人2023年底替台中某生醫白姓老董維修瑪莎拉蒂座車，直到2025年2月初車主取回驚見引擎比修之前抖動更嚴重，回原廠檢修赫然發現，不僅引擎全毀，宣稱原廠零件竟是淘寶貨，桃園地檢署偵結，將吳姓男子依詐欺取財罪起訴。

起訴指出，35歲吳姓男子在大溪區經營晟信汽車商行，2023年12月初，接受台中某生醫公司白姓老董的委託，幫忙檢修瑪莎拉蒂愛車的引擎問題，吳向車主誇海口保證沒問題，明知不具拆解、修復瑪莎拉蒂的能力，卻宣稱能將引擎更換並維修完畢。

「跑車皇后」維修期間，吳男佯稱需要更換各項原廠零件，2023年12月19日開立維修工單，列出原廠廢棄通風管、原廠機油芯座底座墊片、原廠引擎上支架、原廠中央傳動軸與變速箱間固定橡皮、原廠渦輪進油管油封、原廠汽油管及原廠機油芯等項目，藉此向白男浮報維修費用。

白董信以為真，陸續以匯款及現金方式交付款項，直至2025年2月7日，吳男通知白男取車，白男開車時卻發現引擎抖動狀況比送修前還要嚴重，無奈之下將車拖回瑪莎拉蒂原廠檢驗，經原廠技師檢查後，告知該車引擎已完全毀損、必須更換全新引擎，白董才驚覺受騙，氣得向台中市警局第一分局報案偵辦。

檢方偵查時，要求吳男提出訂購原廠料件的單據，吳男不僅無法提供供貨廠家名稱、位置及聯絡方式，僅提供不詳LINE對話截圖充數。檢方檢視截圖內容，發現相關零件大多是從網路購物平台「淘寶」淘來的劣質品；當檢方詢問如何確認是原廠件時，吳男竟供稱「僅以經驗進行判斷」，顯見其根本無法確認零件來源。

檢方進一步查核晟信車行過去的維修紀錄，發現車行之前雖曾有過保養瑪莎拉蒂的經驗，但僅止於更換機油、空氣濾網，或是升級煞車碟盤、來令片等低技術門檻項目，從未涉及引擎部件維修，證明吳男根本缺乏修復該款豪車引擎的能力。

檢察官認為，吳男以網購不明零件充當原廠件以次充好、賺取價差，詐欺犯行明確，訊後依涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌將吳男提起公訴。至告訴人另指控毀損罪部分，檢方認為吳男主觀上是為了以最低成本獲利，而非蓄意破壞引擎，難認有毀損犯意，併同案處理不另為不起訴處分。

台中生醫公司老董將愛駒瑪莎拉蒂送到桃園大溪某車行修理，修了1年2個月，比送修前更糟，送回原廠發現，不僅引擎修壞了，部分零件全是淘寶貨，桃園地檢署將車行吳姓老闆依詐欺取財罪起訴。示意圖／調查局提供
台中生醫公司老董將愛駒瑪莎拉蒂送到桃園大溪某車行修理，修了1年2個月，比送修前更糟，送回原廠發現，不僅引擎修壞了，部分零件全是淘寶貨，桃園地檢署將車行吳姓老闆依詐欺取財罪起訴。示意圖／調查局提供

瑪莎拉蒂 淘寶 車行

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