聽新聞
0:00 / 0:00
南彰化再爆太陽能光電系統弊案 彰檢證實已約談埤頭鄉長杜懿彩
彰化縣埤頭鄉長杜懿彩疑涉太陽能光電案採購弊案，昨被廉政署中部地區調查組約談，晚間回埤頭。今杜懿彩按原訂行程參加民眾告別式等活動，沒接聽電話。彰化地檢署證實她昨被約談，詳情需進一步了解。
據了解，杜懿彩因鄉內豊崙社區公共建物設置太陽能光電系統，昨被帶往台中約談，直到晚間才回家。關於這件招標案疑與被偵辦的竹塘鄉太陽能光電弊案類似。杜懿彩已登記競選下屆縣議員，今到溪州鄉等縣議員選區跑行程，不接電話，埤頭鄉公所主任秘書室也沒接聽電話。彰檢表示，杜懿彩昨被約談，內容需再了解。
根據監察院調查，竹塘鄉、雲林縣二崙鄉的兩名鄉長及公務員、光電廠商等多人涉光電弊案，全案由彰化地院審理中。竹塘鄉的部分是「彰化縣竹塘鄉第二、第六公墓及幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫」太陽能光電標租案，在上網公告前，鄉長多次與業者面談標租案的詳細情況，並於標租案招標前，將招標公告稿影本及底價洩露給業者，監察院今年4月通過彈劾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。