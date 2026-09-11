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1美元紅包加蘿蔔糕5度賄選 新北市議員候選人張昭隆收押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

無黨籍新北市議員候選人張昭隆，涉嫌利用社區發展協會5度舉辦老人共餐活動的機會，於席間發放裝有美金1元的紅包袋及蘿蔔糕賄選。新北地檢署檢察官張維貞昨指揮警調搜索張男、助理等人共6處相關處所，約談張男及相關證人共75人到案說明，複訊後依涉犯公職人員選罷法及公益侵占，罪嫌重大且有串、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

張昭隆現為華慈晨曦庇護工場執行長，曾任民眾黨新北市黨部副發言人，2022年曾代表民眾黨參選新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）市議員，今年改以無黨籍身分參選第二選區（林口、泰山、五股）市議員。

檢方獲報，張男為尋求選民支持，涉嫌在今年7、8月間，利用5次社區發展協會舉辦老人共餐活動的機會，致贈在場長者每人一個裝有美金1元的紅包袋和一盒蘿蔔糕藉此賄選，新北檢於是立刻指揮調查局新北市調查處及林口警分局組成專案小組偵辦。

據了解，昨天檢方約談的75人中，僅張男為被告，其餘大部分均為參加共餐活動的長者，另有少部張男助理或工作人員均為證人。檢方另查出，張男用來行賄選民的，是自身庇護工場所生產的蘿蔔糕，其中張男究竟是自費購買或私相授受，恐涉公益侵占，尚待檢方進一步釐清。

無黨籍新北市議員候選人張昭隆，涉嫌於老人共餐活動發放裝有美金1元的紅包袋及蘿蔔糕賄選，遭新北檢聲押禁見獲准。圖／翻攝FB張昭隆
無黨籍新北市議員候選人張昭隆，涉嫌於老人共餐活動發放裝有美金1元的紅包袋及蘿蔔糕賄選，遭新北檢聲押禁見獲准。圖／翻攝FB張昭隆

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