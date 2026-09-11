延遲公布重大訊息遭重罰！泰山向前董座詹景超求償300萬 法院全數判准

泰山公司因延遲輸入重大訊息且要求補正未果，2023年間被台灣證券交易所認定有違反重大訊息程序規定，而重罰300萬元，泰山經營權易主之後，向前董事長詹景超提民事訴訟請求如數賠償，最高法院判詹景超應給付300萬元，全案確定。

泰山公司2023年4月21日向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態假處分，禁止股東召集股東臨時會，卻遲於5月4日夜間才輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面；同年5月6日，泰山召開記者會說明街口金融科技股權投資案，卻遲至5月8日凌晨才輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面。

證交所也認為詹景超及經營團隊為掩蓋自身缺失，未詳實揭露，要求補正也未辦理；2023年5月9日發布獨立董事陳敏薰當然解任的重大訊息，與主管機關函示不符，也有不當之處，要求更正也未果。證交所裁罰300萬元。

泰山公司提告主張，詹景超竟基於個人私益，為報復後手經營團隊，導致公司被證交所認定違反重大訊息處理程序規定，且經多次提醒仍延遲未輸入，再犯及違失情節重大，重罰300萬元，導致公司受到損害，因此提告請求詹賠償300萬元。

詹景超認為，公司重大訊息發布與否的最終核決權人是總經理，他不是重大訊息最終決策人。再者，公開資訊觀測站是由證交所建置，他不知悉登入密碼，實質上根本無可能阻礙重大訊息的發布程序。

法院認為詹景超發布重大訊息一事，未盡善良管理人注意義務，督促財務室人員遵循公開處理程序規定時效發布重訊，而有可歸責事由，讓公司被證交所認定屬再犯及違失情節重大，裁罰300萬元，公司也已經支付完畢而受有損害。

一、二審均判決詹景超應賠償泰山公司300萬元，詹提上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回詹的上訴，全案確定。