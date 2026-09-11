保障投票權益！移民署攜手地檢署、選委會啟動新住民反賄選座談會

為協助新住民落腳台灣並深入瞭解在地法令、避免無意間觸法，移民署攜手地方檢察署與選委會，將在下週起於全台舉辦「115年度新住民反賄選法令宣導座談會」，首波座談預計9月16日在台北市與花蓮縣同步登場，後續在台中市及高雄市登場，盼透過面對面溫馨交流與模擬投票體驗，攜手新住民共築防賄網。

移民署指出，隨新住民在台落地生根，具投票權人數逐年遞增，已成為台灣深化民主韌性的重要一環，隨著今年11月28日地方公職人員選舉逼近，不少新住民熱心參與地方公共事務，但因各國選舉制度與法規差異，恐因不熟悉我國法令而誤觸法網，為此，移民署特邀相關單位透過淺顯易懂的方式，重點宣導反賄選法令與注意事項。

為克服語言障礙，移民署除了由各縣市服務站及專勤隊宣導外，也將反賄選資訊翻譯為英、越、印、泰等多國語言版本，幫助新住民快速掌握資訊；座談會現場更備有活潑的有獎徵答，盼讓新住民安心投下神聖一票。

移民署呼籲，乾淨選風需全民共同維護，若發現介選、賄選等妨害選舉公正行為，可撥打檢舉專線「0800-024-099」按「4」舉報。若因檢舉而查獲賄選者，最高可獲得2000萬元獎金。